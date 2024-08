Frankrijk gaat proef houden met verbod op mobiele telefoons voor jongeren onder de 15 jaar op scholen

Frankrijk gaat een belangrijke proef starten waarbij mobiele telefoons verboden worden op middelbare scholen voor kinderen tot 15 jaar. Frankrijk gaat een belangrijke proef starten waarbij mobiele telefoons verboden worden op middelbare scholen voor kinderen tot 15 jaar. Het initiatief, dat gericht is op het bieden van een “digitale pauze” voor leerlingen, zal bijna 200 […]

Frankrijk gaat een belangrijke proef starten waarbij mobiele telefoons verboden worden op middelbare scholen voor kinderen tot 15 jaar. Het initiatief, dat gericht is op het bieden van een “digitale pauze” voor leerlingen, zal bijna 200 scholen zien deelnemen aan het experiment. Als dit succesvol is, kan dit verbod vanaf januari landelijk worden uitgebreid.

Details van de proef De proef, aangekondigd door waarnemend minister van Onderwijs Nicole Belloubet, zal vereisen dat studenten hun telefoons bij aankomst op school inleveren. Dit nieuwe beleid gaat verder dan de wet van 2018, die het gebruik van telefoons op schoolterreinen beperkte maar leerlingen toestond hun apparaten te houden.

Het doel van de proef is om de negatieve gevolgen van overmatig schermgebruik te verminderen, waaronder problemen met slaap, fysieke activiteit en obesitas, zoals benadrukt in een recent rapport van 140 pagina’s in opdracht van president Emmanuel Macron. Het rapport benadrukte de schadelijke effecten van digitale apparaten op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen, en adviseerde stapsgewijze beperkingen op het gebruik van mobiele telefoons vanaf de leeftijd van 11 en strengere controles tegen de leeftijd van 15 jaar.

Implicaties en vergelijkingen De stap komt te midden van een bredere Europese discussie over het gebruik van mobiele telefoons op scholen. Terwijl sommige landen telefoonverboden hebben ingevoerd, beperken deze meestal alleen het gebruik in plaats van het inleveren van apparaten te vereisen. Bijvoorbeeld:

Duitsland : De meeste scholen verbieden mobiele telefoons in klaslokalen, tenzij ze worden gebruikt voor educatieve doeleinden.

: De meeste scholen verbieden mobiele telefoons in klaslokalen, tenzij ze worden gebruikt voor educatieve doeleinden. Nederland : Er is sinds het begin van dit jaar een quasi-verbod van kracht voor middelbare scholen, met plannen om dit uit te breiden naar basisscholen.

: Er is sinds het begin van dit jaar een quasi-verbod van kracht voor middelbare scholen, met plannen om dit uit te breiden naar basisscholen. Italië : Voerde in 2007 een telefoonverbod in, versoepelde het in 2017 en herstelde het in 2022 voor alle leeftijdsgroepen.

: Voerde in 2007 een telefoonverbod in, versoepelde het in 2017 en herstelde het in 2022 voor alle leeftijdsgroepen. Verenigd Koninkrijk : De regering heeft richtlijnen uitgegeven voor scholen over het gebruik van mobiele telefoons, maar liet de beslissing aan de individuele schoolhoofden.

: De regering heeft richtlijnen uitgegeven voor scholen over het gebruik van mobiele telefoons, maar liet de beslissing aan de individuele schoolhoofden. Portugal : Introduceerde telefoonvrije dagen op scholen elke maand als compromis.

: Introduceerde telefoonvrije dagen op scholen elke maand als compromis. Spanje: Sommige regio’s hebben verboden opgelegd, maar er is geen nationaal verbod.

Meningen van experts Neuroloog Servane Mouton, lid van de commissie, benadrukte de noodzaak om de blootstelling van jonge kinderen aan digitale apparaten te beperken, en pleitte voor een terugkeer naar meer interactieve, niet-digitale vormen van spelen en leren.

De Franse proef vertegenwoordigt een gedurfde poging om de groeiende bezorgdheid over de effecten van digitale technologie op jongeren aan te pakken. Als het succesvol is, kan het een precedent scheppen voor hoe scholen het gebruik van mobiele telefoons in heel Europa en mogelijk daarbuiten beheren.