Gebruik van zelfmoordcapsule opgeschort te midden van strafrechtelijk onderzoek na dood Amerikaanse vrouw

Zondag kondigden belangenorganisaties achter de controversiële "zelfmoordcapsule" onlangs aan dat ze het aanvraagproces voor het gebruik ervan tijdelijk hebben stopgezet, in afwachting van de uitkomst van een strafrechtelijk onderzoek naar de eerste inzet van het apparaat in Zwitserland.

De capsule, die tot vorige maand meer dan 370 aanvragen had ontvangen, is onder de loep genomen na de dood van een 64-jarige Amerikaanse vrouw op 23 september.

Volgens de belangenorganisatie zijn alle 371 lopende aanvragen voor het gebruik van de Sarco opgeschort. Ze verduidelijkten ook dat de timing van Baume-Schneiders verklaring puur toevallig was en dat ze niet van plan waren om in conflict te komen met het standpunt van de overheid.

Bovendien blijft Florian Willet, voorzitter van de in Zwitserland gevestigde groep The Last Resort, in voorlopige hechtenis, volgens verklaringen van zowel de organisatie als haar in Australië gevestigde dochteronderneming, Exit International.

Naar verluidt was Willet de enige persoon die aanwezig was bij de dood van de vrouw, die Exit International omschreef als “vreedzaam, snel en waardig”.

Ondertussen staat Zwitserland bekend om zijn permissieve wetten over hulp bij zelfdoding, maar de introductie van de Sarco-capsule heeft een nieuw debat aangewakkerd.

Volgens de Zwitserse wet is hulp bij zelfdoding legaal zolang de persoon de handeling zelf uitvoert en degenen die helpen niet persoonlijk profiteren van de dood. De betrokkenheid van de Sarco-capsule in deze zaak heeft echter vragen opgeroepen over de legaliteit ervan.

Met name op dezelfde dag als het incident informeerde de Zwitserse minister van Volksgezondheid Elisabeth Baume-Schneider het parlement dat het gebruik van de Sarco-capsule illegaal is. Het juridische team van Exit International in Zwitserland beweert echter dat het apparaat volgens de Zwitserse wet is toegestaan.