“Hamas-leiders zullen boeten voor deze misdaden”: Biden woedend over moorden op gijzelaars

De Amerikaanse president Joe Biden zei dat hij "ontzet en woedend" was over het terugvinden van zes lichamen van gijzelaars, waaronder dat van een Israëlisch-Amerikaan uit de Gazastrook.

Biden noemde de gebeurtenis “tragisch” en “verwerpelijk” en waarschuwde op 31 augustus ondubbelzinnig dat “Hamas-leiders zullen boeten voor deze misdaden”, terwijl hij beloofde dag en nacht door te werken aan een overeenkomst om de vrijlating van de resterende gijzelaars, die door de Palestijnse groep worden vastgehouden, veilig te stellen.

De Amerikaanse president zei dat Israëlische troepen op zaterdag zes lichamen van gijzelaars hadden teruggevonden die door Hamas werden vastgehouden in een tunnel onder de stad Rafah.

“Wij hebben nu bevestigd dat een van de gijzelaars die door deze wrede Hamas-terroristen werd gedood, een Amerikaanse burger was, Hersh Goldberg-Polin,” zei Biden in een verklaring die door het Witte Huis werd uitgebracht.

De woordvoerder van het Israëlische leger (IDF), viceadmiraal Daniel Hagari, werd door Times of Israel geciteerd met de mededeling dat de zes gijzelaars die in het zuiden van Gaza’s Rafah werden teruggevonden, “brutaal vermoord” waren door Hamas, kort voordat de IDF-troepen arriveerden.

Toen hij met verslaggevers sprak na het verlaten van een kerk in Delaware, zei Biden: “Het is tijd dat deze oorlog eindigt.” “We moeten deze oorlog beëindigen.”

Vicepresident Kamala Harris zei in een verklaring dat Hamas “moet worden geëlimineerd” en niet mag worden toegestaan de controle over Gaza te behouden.

Harris betuigde haar medeleven aan de ouders van de 23-jarige Amerikaanse burger Goldberg-Polin, Jon en Rachel, en verklaarde: “Ik heb geen hogere prioriteit dan de veiligheid van Amerikaanse burgers, waar ze ook ter wereld zijn.”

“President Biden en ik zullen nooit afwijken van onze inzet om de Amerikanen en alle gijzelaars in Gaza te bevrijden.”

“Hamas is een kwaadaardige terroristische organisatie. Met deze moorden heeft Hamas nog meer Amerikaans bloed aan zijn handen. Ik veroordeel sterk de aanhoudende wreedheden van Hamas, en de hele wereld moet dat ook doen. Van de slachting van 1.200 mensen tot seksueel geweld, gijzelneming en deze moorden, de verdorvenheid van Hamas is duidelijk en huiveringwekkend,” zei ze in een verklaring van het Witte Huis.

Goldberg Polin werd gegijzeld terwijl hij probeerde te ontsnappen aan terroristen die het Nova-muziekfestival binnendrongen en verloor zijn hand bij een granaatexplosie tijdens de aanvallen op 7 oktober.

De Israëlische president Isaac Herzog zei in een verklaring dat het “hart van een hele natie in stukken is gebroken.” Hij zei dat het doden van de gijzelaars “het bewijs is van de bereidheid van Hamas om misdaden tegen de menselijkheid te plegen.” Hij voegde eraan toe dat het “heilige doel” van het land was om hen thuis te brengen.

Na de aanvallen van Hamas op 7 oktober lanceerde Israël een oorlog tegen de Palestijnse groep, waarbij volgens Israëlische autoriteiten meer dan 1.200 Israëli’s werden gedood en 250 mensen werden gegijzeld, volgens rapporten.