Hezbollah Lanceert Meer Dan 50 Raketten Op Israëlische Golanhoogtes

De Libanese groepering Hezbollah heeft meer dan 50 raketten afgevuurd op particuliere woningen in de Golanhoogtes, die onder Israël valt.

Deze nieuwste aanval lijkt een reactie te zijn op een Israëlische aanval op dinsdagavond, die resulteerde in één dode en 19 gewonden. Eerder die dag had Hezbollah meer dan 200 projectielen op Israël afgevuurd na een Israëlische aanval op een wapenopslagplaats van Hezbollah.

Na de aanval op de Golanhoogtes behandelden eerste hulpverleners een 30-jarige man met schervenwonden van de aanval. Eén woning is in brand gestoken, maar brandweermannen konden een grotere ramp voorkomen door een gaslek onder controle te krijgen.

Ondertussen is het conflict tussen Israël en Hezbollah de afgelopen 10 maanden verergerd, wat verder wordt gecompliceerd door de voortdurende oorlog van Israël met Hamas in Gaza. Dit langdurige conflict heeft geleid tot meer dan 500 doden in Libanon, voornamelijk militanten maar ook ongeveer 100 burgers, en 49 doden in Israël, bestaande uit 23 soldaten en 26 burgers.