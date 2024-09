Ik Haal Taylor Swift, Zegt Donald Trump, Na Haar Steun Voor Kamala Harris

In een verrassende wending heeft voormalig president Donald Trump op zijn sociale mediaplatform Truth Social een botte en provocerende verklaring gepost: “IK HAAT TAYLOR SWIFT!” Deze verklaring, volledig in hoofdletters, werd zondag gepost zonder verdere toelichting of context, maar de timing is opvallend.

Deze uitbarsting volgt op Taylor Swift’s openbare steun voor vice-president Kamala Harris, kort na een debat waarin Trump algemeen werd gezien als de verliezer. Swift’s Instagram-post prees Harris als een “vastberaden en getalenteerde leider” en uitte haar voornemen om voor de Democratische kandidaat te stemmen, wat aanzienlijke aandacht trok van haar enorme sociale media-volgers. Met meer dan 100 miljoen volgers en haar post die 10 miljoen likes ontving, wordt Swift’s steun als zeer invloedrijk beschouwd.

De opmerking van de voormalig president heeft aanzienlijke discussie online opgeleverd, waarbij velen de strategie achter het aanvallen van Swift in twijfel trekken. “Het aanvallen van Taylor Swift is een echt slechte campagnezet,” merkte een gebruiker op het sociale mediaplatform X op. “Taylor wordt niet alleen boos, ze wreekt zich.”

Trump’s motieven voor de post blijven onduidelijk. Sommigen speculeren dat hij misschien probeert enige vorm van publiciteit te genereren, zelfs als het negatief is. Daarnaast heeft Trump kritiek gekregen van verschillende kanten, ook binnen zijn eigen partij, voor zijn associaties met controversiële figuren zoals de rechtse influencer Laura Loomer. Loomer, die verschillende controversiële uitspraken heeft gedaan, suggereerde recentelijk dat Swift’s relatie met voetbalster Travis Kelce een strategische zet was om de verkiezingen van 2024 te beïnvloeden – een bewering die nog niet is onderbouwd.

Al met al voegt Trump’s onverwachte aanval op Swift een extra laag van intrige toe aan het politieke landschap naarmate de verkiezingen van 2024 naderen.

