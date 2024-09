Israëlische aanvallen in Syrische provincie Hama doden 16, meldt lokale media

In een belangrijke ontwikkeling in het Midden-Oosten voerde Israël aanvallen uit in de Syrische provincie Hama. Dit resulteerde in 16 doden. Meldt Syrian Media maandag.

Onder verwijzing naar een medische bron meldde het Syrische staatsmedium SANA dat het dodental van de Israëlische aanvallen op verschillende locaties in de buurt van Masyaf is gestegen tot 16. Daarnaast raakten 36 mensen gewond. Zes in kritieke toestand, een stijging ten opzichte van de vorige telling van 14.

Het Syrische Observatorium voor de Rechten van de Mens, een oorlogsmonitor, meldde echter een hoger dodental. De oorlogsmonitor bevestigt de dood van 25 mensen. Het gaat om vijf burgers, vier soldaten en 13 Syriërs die banden hebben met pro-Iraanse groeperingen. Drie andere lichamen blijven onbekend.

Tot nu toe heeft het Israëlische leger, dat sinds het begin van de burgeroorlog in 2011 talloze aanvallen in Syrië heeft uitgevoerd, ervoor gekozen geen commentaar te geven op de laatste aanval. Maar het benadrukte altijd dat het Iran niet zal toestaan ​​zijn aanwezigheid in de regio uit te breiden.

Opvallend is dat deze aanvallen gericht waren op die locaties, waar pro-Iraanse groepen en experts in wapenontwikkeling gestationeerd zijn.

Als reactie op deze aanvallen beschuldigde het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken Israël ervan te proberen “verdere escalatie in de regio uit te lokken.”

Ondertussen nam de frequentie van Israëlische aanvallen op Syrië toe na de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober, die het aanhoudende conflict in Gaza aanwakkerde, hoewel de activiteit enigszins was afgenomen na een aanval op het Iraanse consulaire gebouw in Damascus op 1 april.