Israëlische functionaris stelt veilige doorgang voor Yahya Sinwar voor in ruil voor gijzelaars

In een belangrijke ontwikkeling met betrekking tot het conflict tussen Israël en Hamas heeft een Israëlische functionaris de mogelijkheid geopperd om Hamas-leider Yahya Sinwar veilige doorgang uit Gaza te verlenen in ruil voor de vrijlating van alle resterende gijzelaars die door Hamas worden vastgehouden.

Zondag gaf de Israëlische coördinator voor gijzelaars en vermisten onlangs aan dat als de 101 gijzelaars worden teruggestuurd, Israël zou kunnen overwegen om Sinwar en alle medewerkers veilige doorgang uit Gaza te verlenen. Eerder beschreef Hirsch Sinwar in een interview met CNN als een “hoofdterrorist” en vergeleek hem met “de nieuwe Hitler”.

Maar in een interview met Bloomberg bevestigde Hirsch dat Israël Sinwar, zijn familie en anderen die hem willen vergezellen al veilige doorgang heeft aangeboden.

Hij benadrukte dat de terugkeer van gijzelaars, samen met de demilitarisering en deradicalisering van Gaza, essentiële onderdelen zijn van de voorgestelde deal.

Er is echter geen bewijs dat Yahya Sinwar geïnteresseerd is in het verlaten van Gaza, onthult een diplomaat aan CNN. Volgens de diplomaat beschouwt Sinwar zijn veiligheid in Gaza als veiliger dan in andere landen zoals Iran of Libanon.

Voor onervarenen: Yahya Sinwar, een sleutelfiguur in Hamas, wordt door Israël beschuldigd van het beramen van de aanslagen van 7 oktober, die resulteerden in de dood van 1200 mensen en de ontvoering van meer dan 250 gijzelaars.