Israëls Vergeldingsaanval Op Iran Vertraagd Door Pentagon Documentlek: Rapport

Volgens een rapport dat inlichtingenbronnen aanhaalt, is de geplande vergeldingsaanval van Israël uitgesteld na het uitlekken van geheime Amerikaanse militaire documenten. De gelekte bestanden onthulden specifieke plannen van de operatie van Israël, waardoor Israëlische functionarissen hun strategie moesten herzien en de reactie moesten uitstellen.

De geheime documenten werden voor het eerst gedeeld op een pro-Iraans Telegram-kanaal voordat ze circuleerden op sociale mediaplatforms, waaronder X (voorheen bekend als Twitter). De gevoelige informatie bevatte details over Israëls intentie om ballistische raketten in de aanval te gebruiken, waardoor Teheran de kans kreeg om potentiële aanvalspatronen te voorspellen en zich dienovereenkomstig voor te bereiden.

Een inlichtingenbron, bekend met de voorbereidingen van Israël, onthulde dat het lek de tijdlijn van de aanval aanzienlijk beïnvloedde. “Het vrijgeven van de Amerikaanse documenten heeft de operatie vertraagd, omdat er behoefte was aan aanpassingen van bepaalde strategische en tactische elementen,” verklaarde de bron. “Een vergeldingsaanval is nog steeds gepland, maar het heeft langer geduurd dan aanvankelijk verwacht.”

Gepland Doel En Tactische Aanpassingen

Het oorspronkelijke plan van Israël was gericht op militaire installaties van de Iraanse Revolutionaire Garde. De aanval was bedoeld als reactie op de aanval van Iran op 1 oktober, waarbij meer dan 180 ballistische raketten op Israël werden afgevuurd. Israël had zijn bondgenoten echter verzekerd dat de operatie de nucleaire faciliteiten en olie-infrastructuur van Iran zou vermijden om een bredere regionale escalatie te voorkomen.

De gelekte documenten, geclassificeerd als “zeer geheim” en gedateerd op 15 en 16 oktober, schetsten de specifieke Israëlische militaire voorbereidingen. Deze omvatten een grootschalige luchtmachtoefening en een tankoefening in de lucht, cruciaal voor langeafstandsmissies. De documenten verwezen ook naar de voorbereiding van minstens 16 luchtgelanceerde ballistische raketten, met de codenaam “Gouden Horizon,” en nog eens 40 andere raketten, “ISO2” of “Rocks” genaamd. Laatstgenoemde is een grond-luchtraket ontwikkeld door de Israëlische defensieaannemer Rafael, ontworpen voor langeafstandsdoelen en in staat om goed beschermde ondergrondse faciliteiten te doorboren.

Beïnvloede Amerikaans-Israëlische Betrekkingen

Het Pentagon bevestigde de authenticiteit van de gelekte documenten, die waren samengesteld door de National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) en de National Security Agency (NSA). Deze bestanden bevatten details over Israëlische raketoefeningen en luchtmachtemanoeuvres ter voorbereiding op een mogelijke aanval op Iran. Hoewel de documenten geen satellietbeelden bevatten, is er speculatie ontstaan over hoe deze gevoelige informatie is verkregen en verspreid.

Het lek heeft wrijving veroorzaakt tussen Israël en de VS, waarbij voormalige Israëlische inlichtingenfunctionarissen hun bezorgdheid uitten over de bredere gevolgen van het lek. “Het echte probleem is dat het aantoont dat de VS moeite heeft om geheime informatie te beschermen,” waarschuwde een voormalige Israëlische functionaris.

Brede Regionale Zorgen

Het Pentagon ontkende speculaties die het lek in verband brachten met een specifieke functionaris van het Amerikaanse Ministerie van Defensie van Iraanse afkomst. Het ministerie werkt volledig mee aan lopende onderzoeken, waarbij wordt getracht te achterhalen wie toegang had tot het gelekte materiaal. De verspreiding van deze documenten op sociale media heeft extra zorgen gewekt over de bescherming van geheime informatie binnen zowel de Amerikaanse als Israëlische defensiekringen.

Het lek komt op een moment van verhoogde spanningen in het Midden-Oosten, aangezien Iran de steun aan Hezbollah en proxy-milities in Irak en Syrië blijft vergroten. Israël is waakzaam gebleven in de voorbereiding op mogelijke escalaties, vooral na berichten over een eerdere Israëlische aanval eerder dit jaar die naar verluidt een luchtverdedigingsradar nabij Isfahan vernietigde na een Iraanse aanval in april.