Kai Trump deelt vlog van verkiezingsfeest in Mar-a-Lago voor de overwinning van haar grootvader Donald Trump

De 17-jarige Kai Trump, dochter van Donald Trump Jr. en zijn ex-vrouw Vanessa, gaf een intiem kijkje in het verkiezingsfeest van de familie in Mar-a-Lago. Ze zei dat ze en haar familie in tranen uitbarstten na de triomf van haar grootvader in de verkiezingen. Kai deelde de gebeurtenissen die leidden tot de bekendmaking van de overwinning van Donald Trump op Kamala Harris, een verkiezingsoverwinning die even emotioneel als feestelijk was voor de familie.

Kai plaatste een zeer gedetailleerde vlog op haar kanaal waarin ze haar voorbereidingen en de oplopende spanning gedurende de verkiezingsnacht vastlegde. Terwijl ze zich klaarmaakte, zagen de kijkers haar professionele haar- en make-uptransformatie terwijl ze in een glanzende zwarte strapless minijurk stapte, vergezeld van gouden hakken.

Met een mix van opwinding en nervositeit ging ze op weg naar Mar-a-Lago, het landgoed van Trump in Florida, waar naaste familieleden en vrienden zich hadden verzameld om steun te betuigen aan de voormalige president. “Ik heb mijn opa al een tijdje niet gezien omdat hij campagne heeft gevoerd,” zei ze vanuit de auto, waarbij ze de uitdaging noemde om hem te bereiken tijdens de hectische laatste dagen van zijn campagne. “Hij belt me bijna om de dag.” Ik ben klaar om vanavond te feesten, en hopelijk winnen we – vingers gekruist natuurlijk.

Kai’s Verwachtingsvolle Zenuwen

Tijdens de avond onthulde Kai dat ze zowel gespannen als hoopvol was. Ze sprak haar waardering uit voor haar grootvader en zei dat hij een man is die hard werkt en gedreven is. “Ik ken niemand die zo hard werkt en gedreven is als hij,” zei ze, met diepe trots.

Binnen in Mar-a-Lago was de sfeer warm en gezellig met banken gerangschikt voor drie grote schermen waarop live verkiezingsverslaggeving werd getoond. Onder de aanwezigen waren Don Jr., Eric Trump, Barron Trump, Tiffany Trump, Ivanka Trump en haar echtgenoot Jared Kushner, evenals miljardair Elon Musk en goede vrienden.

Een Avond vol Hoogte- en Dieptepunten met Kai’s Overpeinzingen

In een clip die enkele dagen later werd opgenomen, blikte ze terug op die onvergetelijke avond, waarbij ze uitlegde hoe ze niet verder kon filmen toen de resultaten de overwinning van Trump bevestigden. “We vierden het gewoon als familie,” legde ze uit, en vertelde hoe die avond uitliep op een emotionele overwinning voor hen allemaal. “Het was heel bijzonder. Ik ben zo trots op hem. Hij heeft zich elke dag volledig ingezet voor dit land.”

Een van de meest ontroerende momenten in haar video was toen Kai haar reactie op het nieuws dat Trump Pennsylvania had gewonnen, een cruciale staat in de race, beschreef. Overweldigd door emoties onthulde Kai dat ze in tranen uitbarstte. “De verkiezingsnacht was heel bijzonder voor ons hele gezin omdat we tot het einde hebben gestreden.”

“Hij is echt een ongelooflijke en unieke persoon die zonder enige twijfel volledige loyaliteit aan Amerika toont,” zei Kai.