Kamala Harris Becritiseert Donald Trump Als “Ongeschikt” En “Gevaarlijk” Voor De Presidential Verkiezingen Van 2024

Vicepresident Kamala Harris heeft een scherpe aanval gedaan op haar presidentiële rivaal en voormalig president Donald Trump, en hem “onbetrouwbaar, gevaarlijk en ongeschikt om te dienen” genoemd in aanloop naar de komende Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Harris deed deze opmerkingen tijdens een interview met Bret Baier, de hoofdpresentator van Fox News.

Tijdens het interview zei ze: “Luister naar me… Donald Trump is ongeschikt om te dienen, hij is onbetrouwbaar, gevaarlijk en de mensen zijn moe van iemand die zich voordoet als een leider die de hele tijd zich bemoeit met persoonlijke wrok en anderen vernedert… De Amerikaanse mensen zijn daar moe van.”

Harris bekritiseerde Trump verder en beschuldigde hem ervan bereid te zijn het Amerikaanse leger tegen Amerikaanse burgers in te zetten en individuen te targeten die betrokken zijn bij vreedzame protesten.

Ze zei: “En hier is de kern van de zaak, hij heeft het vele malen herhaald, hij heeft gesproken over het inzetten van het Amerikaanse leger tegen het Amerikaanse volk, hij heeft gesproken over het achtervolgen van mensen die betrokken zijn bij vreedzame protesten, hij heeft gesproken over het opsluiten van mensen omdat ze het niet met hem eens zijn.”

Tijdens het interview benadrukte Harris ook het belang van democratie, en benadrukte dat de president van de Verenigde Staten in staat moet zijn om kritiek te verwerken.

“Dit is een democratie en in een democratie zou de president van de Verenigde Staten in de Verenigde Staten van Amerika bereid moeten zijn om kritiek te verwerken zonder te zeggen dat hij mensen zou opsluiten voor het doen daarvan. En dit is wat op het spel staat…”

Opmerkelijk is dat vicepresident Kamala Harris de eerste vrouw, de eerste zwarte en de eerste Aziatisch-Amerikaanse vicepresident is. Als ze wordt gekozen, zou de 59-jarige de eerste vrouw in de geschiedenis zijn die president van de VS wordt.

Ze staat tegenover voormalig president Donald Trump, die een historische terugkeer naar het Witte Huis nastreeft na een bittere exit in 2020. Als hij wint, zou het de eerste keer in meer dan 100 jaar in de Amerikaanse geschiedenis zijn dat een president twee niet-opeenvolgende presidentiële termijnen zou dienen. De Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn gepland op 5 november.