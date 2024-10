Kamala A. Harris, een 32-jarige hovenier en alleenstaande moeder van drie kinderen uit New Hampshire, heeft haar onzekerheid over haar stemkeuze bij de komende verkiezingen uitgesproken.

Kamala A. Harris, een 32-jarige hovenier en alleenstaande moeder van drie kinderen uit New Hampshire, heeft haar onzekerheid over haar stemkeuze bij de komende verkiezingen uitgesproken. In een recent interview deelde ze haar twijfels over vice-president Kamala Harris, en zei: “Ik heb gehoord dat ze naar bed is gegaan om in functie te komen. Ik weet echt niet genoeg van haar. Ik ken alleen maar geruchten.”

Grappige verwarringen door een gedeelde naam

Interessant is dat er in de VS meer dan twee dozijn mensen zijn met de naam Kamala Harris, wat leidt tot vermakelijke situaties voor Kamala A. Ze vertelde dat ze politieke donaties heeft ontvangen die voor anderen bedoeld waren via haar PayPal-account, en gaf toe: “Ik hou het,” hoewel ze toevoegde dat ze elk geld zou teruggeven als dat gevraagd werd.

Strijd tegen desinformatie en politieke standpunten

Terwijl ze zich voorbereidt op de verkiezingen, worstelt Kamala A. om desinformatie te filteren. Ze is ook kritisch over Donald Trump en benadrukt abortus als een belangrijk onderwerp. “Ik ben geen fan van Trump. Zijn volgers zijn te agressief, gemeen en boos,” merkte ze op, terwijl ze zijn pogingen bekritiseerde om Planned Parenthood te sluiten.

Reflectie op haar politieke identiteit

Met de verkiezingen in aantocht blijft Kamala A. haar opties afwegen terwijl ze worstelt met haar politieke identiteit en de publieke perceptie.