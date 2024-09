Leiderschapsveranderingen bij Norfolk Southern: Wie Stapt Naar Voor?

Norfolk Southern Corporation heeft aanzienlijke leiderschapsveranderingen aangekondigd na het ontslag van CEO Alan Shaw en de beëindiging van Nabanita C. Nag, een advocaat van Indiase afkomst, vanwege een schending van de bedrijfsbeleid met betrekking tot een ongepaste relatie.

Het bedrijf verklaarde dat zowel Shaw als Nag verantwoordelijk werden gehouden voor het overtreden van het bedrijfsbeleid door hun consensuele relatie, wat leidde tot hun onmiddellijke verwijdering uit hun respectieve posities. Het bedrijf benadrukte dat Shaw’s vertrek niet gerelateerd is aan de prestaties of financiële gezondheid van de onderneming.

In een verklaring verduidelijkte Norfolk Southern dat Nabanita C. Nag is ontslagen uit haar functies als Executive Vice President van Corporate Affairs, Chief Legal Officer, en Corporate Secretary. De beslissing werd genomen op basis van voorlopige bevindingen van het lopende onderzoek door de Raad van Bestuur. Jason M. Morris zal de rol van Corporate Secretary waarnemen tijdens deze overgangsperiode.

Na het vertrek van Shaw heeft de Raad van Bestuur Mark R. George, de Executive Vice President en Chief Financial Officer van het bedrijf, benoemd als de nieuwe President en Chief Executive Officer. George, die sinds 2019 bij Norfolk Southern werkt, zal ook toetreden tot de Raad van Bestuur van Norfolk Southern. Zijn benoeming komt met het volle vertrouwen van de Raad, volgens Voorzitter Claude Mongeau, die George’s uitgebreide financiële ervaring en sterke operationele vaardigheden prees. Mongeau benadrukte George’s rol in recente bedrijfsvoortgangen en zijn afstemming met de waarden en veiligheids cultuur van het bedrijf.

George, die meer dan 35 jaar ervaring meebrengt in diverse wereldwijde industrieën, uitte zijn toewijding aan het leiden van Norfolk Southern door deze periode van verandering. “Ik ben vereerd om deze rol op me te nemen en Norfolk Southern te leiden,” zei George. “Ik kijk ernaar uit om samen te werken met ons team om de operaties te verbeteren, de klantenservice te versterken en meer waarde te leveren aan al onze belanghebbenden.”

Daarnaast is Jason A. Zampi benoemd als de waarnemend Chief Financial Officer om de leiderschapsoverdracht te ondersteunen.