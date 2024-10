De Russische president Vladimir Poetin heeft nieuwe zorgen over zijn gezondheid aangewakkerd nadat hij herhaaldelijk zijn gezicht en rug krabde tijdens een recente publieke verschijning. Het gedrag van de 72-jarige leider wekte verbazing toen hij sportfunctionarissen ontmoette in Ufa, de hoofdstad van Basjkortostan, waar hij ook een nieuw schermcentrum bezocht. Poetin werd gezien terwijl hij over de achterkant van zijn hoofd wreef en krabde, wat leidde tot speculaties over zijn welzijn na een reeks ziekenhuisbezoeken.

Deze incidenten kwamen kort nadat het Kremlin geruchten over Poetins gezondheid had verworpen, met de nadruk dat hij in goede conditie verkeert. De Russische staatsmedia bevestigden dit en verklaarden dat zijn medische afspraken “routine” waren en niets te maken hadden met ernstige gezondheidsproblemen. Poetin, van wie wordt beweerd dat hij botoxbehandelingen heeft ondergaan om er jonger uit te zien, was eerder ook gezien terwijl hij krabde tijdens andere evenementen, wat de speculaties verder aanwakkerde.

Een bijkomende factor tijdens Poetins bezoek waren de strikte veiligheidsmaatregelen die verstoringen veroorzaakten op lokale scholen. Kinderen kregen de instructie om thuis te blijven en online lessen te volgen, waarbij sommige scholen virale infecties als reden aangaven. Dit viel echter samen met Poetins aanwezigheid op het forum “Rusland – Een Sportmacht”, waar hij Paralympiërs ontmoette en kritiek uitte op de politisering van sport door Westerse landen.

Tijdens het forum uitte Poetin ook zorgen over de financiële obstakels die minderbedeelde kinderen in Rusland ervan weerhouden deel te nemen aan sport. Hij pleitte voor een terugkeer naar het Sovjet-systeem van gratis toegang tot training voor getalenteerde jonge atleten en betreurde het dat gezinnen nu moeten betalen voor sportactiviteiten. Terugdenkend aan zijn eigen jeugd benadrukte Poetin dat hij zijn status als USSR Master of Sports in Sambo en Judo niet had kunnen bereiken als zijn familie de kosten had moeten dragen. Hij riep de autoriteiten op om gratis sportmogelijkheden te waarborgen voor gezinnen met lage inkomens en grote gezinnen.

Dit zeldzame publieke optreden, samen met de krabincidenten, heeft zowel de speculaties over Poetins gezondheid als de discussies over zijn beleid op het gebied van sport en onderwijs doen toenemen.