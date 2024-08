Ministerie van Buitenlandse Zaken van de VAE belicht de belangrijkste punten van de gesprekken over de crisis in Soedan

De VAE namen deel aan besprekingen over Soedan, gehouden in Zwitserland van 14-23 augustus 2024. Deze bijeenkomsten werden georganiseerd door de Verenigde Staten en mede-gehost door Saoedi-Arabië en Zwitserland onder de nieuw gevormde ALPS-groep (Aligned to Advance Lifesaving and Peace in Sudan). Aan deze gesprekken namen vertegenwoordigers deel van de VAE, de VS, Egypte, Saoedi-Arabië, Zwitserland, de Afrikaanse Unie en de Verenigde Naties.

Aan het einde van de gesprekken verklaarde Lana Nusseibeh, adjunct-minister voor politieke zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en hoofd van de VAE-delegatie:

“De humanitaire situatie in Soedan is onacceptabel. De behoefte aan hulp is dringend, en hulporganisaties moeten mensen in nood overal kunnen bereiken. Het Wereldvoedselprogramma van de VN heeft de expertise om hongersnood te voorkomen en te stoppen. Onze boodschap aan alle betrokkenen is duidelijk: laat hen hun werk doen.”

Ze voegde daaraan toe: “In het afgelopen decennium hebben de VAE meer dan 3,5 miljard USD aan humanitaire hulp aan Soedan verstrekt, waaronder 230 miljoen USD sinds het begin van de huidige crisis. We blijven volledig toegewijd aan alle inspanningen om het Soedanese volk te ondersteunen.”

“Het proces in Zwitserland is gebaseerd op de Jeddah-akkoorden, en de VAE, samen met andere deelnemers, betuigt dank aan Saoedi-Arabië voor hun voortdurende inzet voor deze belangrijke kwestie en aan de Verenigde Staten voor hun actieve diplomatieke inspanningen om de ernstige humanitaire crisis aan te pakken waar de wereld momenteel mee te maken heeft.”

“We waarderen het nieuwe format van deze bijeenkomsten gedurende de afgelopen 10 dagen. De toewijding van alle deelnemers heeft al geleid tot echte verbeteringen voor het Soedanese volk. We hebben praktische stappen afgesproken voor humanitaire toegang en bescherming van burgers, waaronder het toestaan van de VN om de grensovergang van Adre naar Soedan te gebruiken en het faciliteren van de levering van hulp aan degenen die hongersnood lijden in het Zamzam-kamp en andere gebieden in Darfur. Er werden aanvullende toezeggingen gedaan om de toegang tot hulp te versnellen. De RSF heeft ook ingestemd met nieuwe richtlijnen voor de bescherming van burgers, waaronder seksueel en gendergerelateerd geweld, kinderrekrutering en gedwongen verdwijningen.”

“De VAE hebben zich bijzonder gericht op het creëren van een traject binnen het ALPS-proces dat de perspectieven, doelstellingen en aanbevelingen van Soedanese vrouwen integreert in alle vredes- en humanitaire initiatieven in Soedan. We zullen onze consultaties met Soedanese vrouwen voortzetten, hun doelen en behoeften ondersteunen en alle partijen aansporen om burgers, inclusief vrouwen en meisjes, te beschermen tegen schendingen van het internationale humanitaire recht, zoals seksueel geweld.”

“We hebben niet de volledige beëindiging van vijandelijkheden bereikt die we voor ogen hadden, wat een einde aan het conflict zou brengen, en we betreuren dat één partij ervoor koos niet deel te nemen aan deze gesprekken. We hopen dat dit in de toekomst zal veranderen. We waarderen echter de innovatieve diplomatie die ons in staat stelde ons te concentreren op tastbare resultaten voor het Soedanese volk.”

“De VAE blijven toegewijd om het Soedanese volk te helpen vrede in hun land te herstellen en ervoor te zorgen dat zij de essentiële hulp en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.”