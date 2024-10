Mysterieus blobs veroveren de stranden van Newfoundland: Wat zijn ze?

Recente rapporten over vreemde witte blobs op de stranden van Newfoundland hebben Canadese autoriteiten ertoe aangezet een onderzoek te starten. Bewoners beschrijven de blobs als deegachtig en vergelijken hun uiterlijk met slecht gebakken brood, met een geur die doet denken aan plantaardige olie.

Eerste rapporten van strandwandelaars

Bewoners aan de zuidpunt van de provincie begonnen begin september deze ongebruikelijke stof op te merken. Strandwandelaars deelden foto’s in online groepen, wat leidde tot verschillende theorieën over de oorsprong ervan. Speculaties varieerden van schimmels en palmolie tot paraffinewas en zelfs ambergris, een waardevolle stof die met walvissen wordt geassocieerd en in parfums wordt gebruikt.

Officiële reacties en bevindingen

Een vertegenwoordiger van Milieu en Klimaatverandering Canada bevestigde dat de stof geen petroleumkoolwaterstoffen of biobrandstoffen bevat. Ondertussen sluit een marien ecologist van Visserij en Oceanen Canada de mogelijkheid uit dat het een zee-spons is, en merkte op dat het geen biologisch materiaal bevatte.

Ontdekking in Placentia Bay

De blobs zijn voornamelijk aangetroffen langs de kusten van Placentia Bay, gelegen aan de zuidoostkust van Newfoundland. Stan Tobin, een lokale milieuactivist uit Ship Cove, ontdekte de blobs tijdens een van zijn reguliere strandwandelingen. In het begin dacht hij dat het piepschuim was, maar sindsdien is hij vele bolletjes tegengekomen, waarvan de meeste ongeveer 15 centimeter in diameter meten.

Zorgen en vragen uit de gemeenschap

Tobin meldde zijn bevindingen aan de Canadese Kustwacht, die het idee verwierp dat de blobs piepschuim waren. Hij uitte zijn frustratie en zei: “Iemand of sommigen weten waar dit vandaan komt en hoe het hier gekomen is. En ze weten heel goed dat dit hier niet hoort te zijn.”