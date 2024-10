Oekraïense Krachten Behouden Controle in Toretsk, Weerstaan Russische Vooruitgangen

De Oekraïense autoriteiten hebben gemeld dat ongeveer de helft van de strategische stad Toretsk, gelegen in het oosten van Oekraïne, onder hun controle is terwijl ze proberen de voortdurende aanvallen van Russische troepen af te wijzen.

De Oekraïense autoriteiten hebben gemeld dat ongeveer de helft van de strategische stad Toretsk, gelegen in het oosten van Oekraïne, onder hun controle is terwijl ze proberen de voortdurende aanvallen van Russische troepen af te wijzen. Vasyl Chynchyk, hoofd van de militaire administratie van de stad, verklaarde dat 40 tot 50 procent van de stad in Oekraïense handen blijft, terwijl de rest bezet is door Russische strijdkrachten.

Strategisch Belang van Toretsk

Militaire analisten benadrukken dat de verovering van Toretsk, gelegen op een verhoogd terrein, de logistiek van de Oekraïense troepen die in de oostelijke regio opereren, aanzienlijk zou kunnen verstoren. In de afgelopen dag heeft het Oekraïense leger acht confrontaties geregistreerd langs het front van Toretsk, met name rond de stad en het nabijgelegen gebied van Shcherbynivka. Chynchyk meldde dat de Russische troepen de afgelopen 24 uur geen territoriale winst hebben geboekt in Toretsk.

Voortdurende Evacuaties te Midden van het Conflict

Ondanks de gevechten blijven ongeveer 1.150 bewoners in de belegerde stad. De autoriteiten faciliteren actief evacuaties met de steun van militair personeel en de nationale politie.

Geleidelijke Russische Vooruitgangen in Oost-Oekraïne

Recente rapporten geven aan dat Russische troepen gestaag, zij het geleidelijk, vooruitgang boeken in het oosten. Deze maand hebben ze met succes de stad Vuhledar veroverd, waardoor er extra druk op de Oekraïense troepen komt, die al overbelast zijn na meer dan tweeënhalf jaar grootschalige invasie.