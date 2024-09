Orkaan Helene teistert het zuidoosten van de VS: 64 doden

Terwijl orkaan Helene zijn woede ontketent, hebben enorme regenbuien talloze mensen in nood achtergelaten, op zoek naar onderdak en redding. Rapporten geven aan dat de storm minstens 64 levens heeft geëist en uitgebreide vernietiging heeft aangericht in het zuidoosten van de VS, waarbij miljoenen zijn getroffen en velen zonder stroom zijn komen te zitten.

Terwijl orkaan Helene zijn woede ontketent, hebben enorme regenbuien talloze mensen in nood achtergelaten, op zoek naar onderdak en redding. Rapporten geven aan dat de storm minstens 64 levens heeft geëist en uitgebreide vernietiging heeft aangericht in het zuidoosten van de VS, waarbij miljoenen zijn getroffen en velen zonder stroom zijn komen te zitten.

Lokale helden stappen in actie

In Steinhatchee, Florida, heeft Janalea England haar commerciële vismarkt omgevormd tot een donatiecentrum voor haar gemeenschap. “Ik heb nog nooit zoveel mensen zonder huis gezien als nu,” zei ze treurig, daarbij opmerking makend dat veel bewoners geen verzekering hebben om de schade te dekken.

Helene landde in de Big Bend-regio van Florida als een krachtige orkaan van categorie 4, met windsnelheden van 140 mph. Na de landlanding trok de storm snel door Georgia, waar gouverneur Brian Kemp opmerkte dat de schade vanuit de lucht op een bomexplosie leek, met gescheurde huizen en snelwegen vol puin. De verzwakte storm drenkte vervolgens de Carolinas en Tennessee, waardoor beken en rivieren overstroomden en lokale dammen onder druk kwamen te staan.

Wanhopige reddingsinspanningen

Media rapporteren over honderden waterreddingen, waaronder dramatische helikopterevacuaties van patiënten en personeel van een ziekenhuisdak in het landelijke Unicoi County, Tennessee. In Buncombe County, North Carolina, gingen de reddingen door terwijl delen van Asheville onder water stonden. Sheriff Quentin Miller gaf toe: “Zeggen dat dit ons verraste, zou een understatement zijn.”

In Asheville deelde inwoner Mario Moraga zijn verdriet over de verwoestingen in de Biltmore Village-buurt, waar buren samenkwamen om op elkaar te letten te midden van de chaos.

Catastrofale overstromingen in verschillende regio’s

De nasleep van Helene heeft geleid tot ernstige overstromingen, vooral in North Carolina, waar sommige gebieden de ergste overstromingen in een eeuw hebben ervaren. Spruce Pine zag van dinsdag tot zaterdag meer dan twee voet regen, terwijl Atlanta in 48 uur 11,12 inch registreerde – de hoogste in twee dagen sinds de registratie begon in 1878.

President Joe Biden beschreef de verwoesting als “overweldigend” en beloofde federale hulp, waaronder een rampverklaring voor North Carolina om de herstelinspanningen te vergemakkelijken. De storm was bijzonder dodelijk voor South Carolina, met minstens 25 doden, waarmee het de dodelijkste tropische cycloon voor de staat is sinds orkaan Hugo in 1989.

Een scherpe herinnering aan klimaatverandering

Terwijl gemeenschappen beginnen aan het moeizame proces van herstel, schat Moody’s Analytics de schade aan eigendommen tussen de 15 en 26 miljard dollar, terwijl AccuWeather de totale economische verliezen schat tussen de 95 en 110 miljard dollar. Veel bewoners komen tot de harde realiteit van frequente orkanen, vooral in gebieden zoals Taylor County, Florida, dat in korte tijd met meerdere stormen te maken heeft gehad.

John Berg, een 76-jarige inwoner van Steinhatchee, merkte op: “Het maakt iedereen bewust van wat dit betekent met rampen.” Klimaatverandering heeft de omstandigheden verergerd die bijdragen aan zulke krachtige stormen, en Helene is een duidelijke herinnering aan de toenemende ernst van natuurrampen.

Gemeenschapssteun in tijden van crisis

Terwijl de storm verwoesting heeft aangericht, ontstaan er daden van vriendelijkheid. Gemeenschappen komen samen om elkaar te ondersteunen, en individuen delen middelen en controleren hun buren. De geest van veerkracht straalt door de duisternis terwijl mensen samenkomen om te helpen herbouwen wat verloren is gegaan.

Nu Helene overgaat in een post-tropische cycloon, blijft het risico’s met zich meebrengen terwijl het boven de Tennessee-vallei zweeft. Het herstel is nog maar net begonnen, en voor velen zal de weg naar voren lang en uitdagend zijn.