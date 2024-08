Pakistan bevestigt ‘geknoei’ met internet terwijl verstoringen toenemen

Na maanden van speculatie over een mogelijke ‘firewall’ die internetstoringen in het land zou veroorzaken, bevestigde de Pakistaanse IT-minister donderdag dat de regering inderdaad bezig was met het upgraden van haar ‘webmanagementsysteem’ om “cyberveiligheidsrisico’s aan te pakken”, aldus Dawn. Hoewel Shaza Fatima Khawaja, de staatsminister van Informatietechnologie en Telecommunicatie, enigszins vage taal gebruikte, was dit de eerste officiële erkenning van de acties van de regering. Deze acties kregen de schuld van verschillende problemen, waaronder trage browsersnelheden en willekeurige onderbrekingen van de verbinding met sociale media en WhatsApp. Tot nu toe deden officiële belanghebbenden alsof ze niet op de hoogte waren van de problemen in reactie op de bezorgdheid van het publiek en de media of schreven ze de problemen toe aan telecom- en internetproviders of zelfs Meta, zoals gemeld door Dawn. Op donderdag bleven gebruikers problemen ondervinden met de toegang tot sociale mediaplatforms, waaronder WhatsApp. Downdetector, een site die realtime internetstoringen bijhoudt, meldde een ongewoon hoog aantal klachten over storingen bij WhatsApp, YouTube, Facebook en Instagram tussen 12.00 en 13.00 uur. Daarnaast hadden internetproviders zoals PTCL, Zong en Nayatel de hele dag last van onderbrekingen. In een gesprek met verslaggevers na een vergadering van de permanente Senaatscommissie voor informatietechnologie en telecommunicatie zei Fatima dat de regering de PTA en andere instellingen om een rapport had gevraagd over de internetstoringen. “Het internet mag nooit traag zijn. We hebben het erover gehad om 5G-technologie naar Pakistan te brengen. Daar bestaat geen twijfel over, en er zijn gesprekken gaande over een hogere internetsnelheid,” zei ze. Toen de minister werd gevraagd naar de term ‘firewall’, die het publiek heeft gebruikt om internetproblemen te beschrijven vanwege het gebrek aan officiële informatie, zei hij dat de situatie “buiten proportie was opgeblazen”. MUST READ: Noodalarm in Japan: Duizenden geëvacueerd door dreigende storm “De overheid heeft een webbeheersysteem in gebruik. Het systeem wordt nu geüpgraded,” voegde ze eraan toe. Ze beschreef deze upgrade verder als “een routineoefening” wereldwijd om de internetveiligheid te verbeteren, maar gaf geen details over welke andere landen soortgelijke systemen hebben geïmplementeerd. “Het is het recht van de regering om maatregelen te nemen om haar belangen te beschermen gezien de cyberaanvallen die Pakistan wordt geconfronteerd.” Eerder, tijdens de vergadering van de Senaatscommissie, wezen wetgevers erop dat internetstoringen aanzienlijke gevolgen hadden voor online bedrijven. Senator Afnanullah Khan van PML-N merkte op dat het land al worstelde met een ernstige economische crisis en dat onopgeloste internetproblemen zouden kunnen leiden tot een aanzienlijke daling van de export van de IT-sector. De secretaris van het ministerie van IT en Telecommunicatie, Aisha Humera Chaudhry, deelde de vergadering mee dat breedbandverbindingen normaal functioneerden, maar dat gebruikers van mobiele gegevens storingen ondervonden. Ambtenaren van de PTA vertelden de commissie dat de telecomregulator “het probleem aan het beoordelen was” en dat het ministerie binnen twee weken een duidelijker beeld zou hebben zodra de beoordeling was afgerond. Een woordvoerder van de PTA beweerde echter bij navraag niet op de hoogte te zijn van de connectiviteitsproblemen waar gebruikers donderdag mee te maken hadden, meldde Dawn. (MET INPUT VAN ANI)OOK LEZEN: Taiwan getroffen door krachtige aardbeving van 6,3 magnitude: Rapporten en analyse