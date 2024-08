Pakistan meldt drie gevallen van pokken na WHO-waarschuwing

Dagen nadat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een wereldwijde waarschuwing afgaf voor het pokkenvirus, kondigden de Pakistaanse gezondheidsautoriteiten in de provincie Khyber Pakhtunkhwa vrijdag de ontdekking van drie gevallen van pokken aan. De patiënten, die besmet bleken te zijn bij hun aankomst uit de Verenigde Arabische Emiraten, werden geïdentificeerd door de gezondheidsdienst, zoals gemeld door Reuters. De WHO heeft onlangs de nieuwste uitbraak van pokken gecategoriseerd als een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang, veroorzaakt door het opduiken van een nieuwe variant van het virus. De specifieke variant van de Pakistaanse patiënten werd niet direct bekendgemaakt. Deze escalatie in gezondheidswaarschuwingen volgt op een aanzienlijke toename van het aantal gemelde gevallen van waterpokken uit de Democratische Republiek Congo (DRC) en aangrenzende regio’s. Sinds 2022 heeft de WHO ten minste 99.176 gevallen van pokken en 208 sterfgevallen in 116 landen gedocumenteerd. Lees ook: Wat is Mpox? Zweden meldt eerste geval van virusinfectie buiten Afrika – zo kun je het voorkomen

Mpox-virus begrijpen

Mpokken, voorheen bekend als apenpokken, is een virale infectie die meestal vanzelf overgaat, maar ernstig kan zijn bij kwetsbare bevolkingsgroepen. De infectie presenteert zich met symptomen zoals koorts, hoofdpijn, spierpijn, rugpijn, weinig energie en gezwollen lymfeklieren. Daarnaast ontwikkelen patiënten pokkenachtige uitslag die meestal twee tot drie weken aanhoudt. Hoewel waterpokken vaak vanzelf verdwijnen, kan het fataal zijn, vooral bij kinderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem. Het huidige alarm is te wijten aan de verspreiding van clade Ib van het mpoxvirus (MPXV), dat voornamelijk wordt overgedragen via seksueel contact.

Implicaties voor India

De verspreiding van clade Ib-mpokken, die donderdag voor het eerst buiten Afrika in Zweden werd gemeld, vormt een potentieel risico voor andere landen vanwege de wereldwijde reisverbindingen. Tijdens de uitbraak van 2022 waren er in India gevallen van mpokken, voornamelijk van de minder ernstige variant van clade II. De eerste gevallen werden ontdekt onder reizigers uit Kerala, maar de infectie verspreidde zich later naar personen in Delhi die geen recente internationale reisgeschiedenis hadden. Volgens gegevens van de WHO meldde India ten minste 27 bevestigde gevallen en één dode. Lees ook: Waarom ‘Mpox’ uitgeroepen tot wereldwijde noodsituatie? De oorzaken en symptomen uitgelegd