In een gedurfde verklaring op vrijdag benadrukte president Vladimir Poetin dat de beslissing om Noord-Koreaanse troepen in te zetten uitsluitend een zaak is van Rusland. Deze verklaring volgt op rapporten uit de Verenigde Staten waarin wordt aangegeven dat Noord-Korea ongeveer 3.000 soldaten naar Rusland heeft gestuurd, mogelijk voor inzet in Oekraïne. Deze stap wordt door westerse landen gezien als een aanzienlijke escalatie in het voortdurende conflict.

De opmerkingen van Poetin komen te midden van verhoogde spanningen in Oost-Europa, vooral met betrekking tot de aspiraties van Oekraïne om lid te worden van de NAVO. Hij gaf aan dat als Oekraïne naar het NAVO-lidmaatschap streeft, Rusland het recht heeft om alle nodige maatregelen te nemen om zijn eigen veiligheid te waarborgen. “Wanneer we iets moeten beslissen, zullen we beslissen… maar het is onze soevereine beslissing of we het toepassen, of niet, of we het nodig hebben”, zei Poetin in een interview met de Russische staatstelevisie. “Dit is onze zaak.”

Het standpunt van het Kremlin weerspiegelt een bredere geopolitieke visie waarbij het Westen stelt dat Oekraïne het recht heeft om zijn veiligheid te waarborgen via allianties, hetzij met de NAVO of onafhankelijk. Poetin benadrukte dat hoe eerder westerse landen de beperkingen van hun benadering ten opzichte van Rusland erkennen, hoe beter het voor alle betrokken partijen zal zijn, vooral voor het Westen zelf.

De rol van Noord-Korea in het conflict

Rapporten van de Oekraïense militaire inlichtingendienst hebben onthuld dat de eerste Noord-Koreaanse eenheden, getraind in Rusland, al zijn ingezet in de regio Koersk. Dit gebied heeft veel conflicten gekend, vooral toen Oekraïense troepen in augustus terrein wonnen. De mogelijke inzet van Noord-Koreaanse troepen vertegenwoordigt een strategisch partnerschap dat de dynamiek van de oorlog zou kunnen beïnvloeden.

In juni, tijdens een bezoek aan Pyongyang, formaliseerden Poetin en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un hun militaire samenwerking door middel van een uitgebreide strategische partnerschapsovereenkomst. Dit pact omvat een wederzijdse defensieclausule waarin staat dat als een van beide landen wordt aangevallen, de ander militaire en andere vormen van bijstand zal verlenen.

Reactie van de VS en voortdurende spanningen

Hoewel Poetin de beweringen van de VS over de inzet van Noord-Koreaanse troepen niet ontkende, verdedigde hij het recht van Rusland om zijn defensierelaties te beheren. Hij beschuldigde het Westen ervan de situatie in Oekraïne te verergeren en herhaalde de soevereiniteit van Rusland bij het bepalen van zijn militaire strategieën.