Polio Vaccinatiecampagne Gelanceerd Te midden van Conflict in Gaza

Volgens de VN-functionarissen en lokale gezondheidsautoriteiten is een grootschalige polio-vaccinatiecampagne met succes begonnen in Gaza, ondanks het aanhoudende conflict. Het initiatief heeft als doel een nieuwe uitbraak van polio aan te pakken, met het eerste geval dat sinds 1999 in het gebied is gerapporteerd.

De campagne richt zich op 640.000 kinderen onder de 10 jaar, waarbij twee doses van het orale vaccin worden toegediend met een tussenpoos van vier weken. De eerste vaccinaties zijn gestart in centraal Gaza, met dagelijkse pauzes van acht uur in de gevechten, overeengekomen door Israël en Hamas om de uitvoering te vergemakkelijken.

Gezinnen hebben zich verzameld bij vaccinatiecentra, waarbij velen in de rij staan bij scholen in Deir al-Balah. Ondanks de uitdagingen, waaronder beschadigde infrastructuur en aarzeling over vaccins, is de eerste reactie positief geweest. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldde een succesvolle start van de campagne, waarbij veel gezinnen enthousiast zijn om hun kinderen te laten vaccineren.

De situatie blijft ernstig, met voortdurende luchtaanvallen en gevechten op de grond die aanzienlijke slachtoffers hebben veroorzaakt. Ziekenhuizen hebben een hoog aantal doden en gewonden gerapporteerd, en beschadigde wegen en medische voorzieningen bemoeilijken de distributie van vaccins.

De gezondheidscrisis in Gaza wordt verergerd door ernstige omstandigheden, waaronder dysenterie, longontsteking en huidaandoeningen die meer dan 150.000 mensen treffen. De WHO schat dat honderden anderen mogelijk besmet zijn met polio, maar geen symptomen vertonen.

Hulpverleners hebben gewaarschuwd voor de risico’s van verdere uitbraken van besmettelijke ziekten zoals cholera. De vaccinatiecampagne wordt gezien als een cruciale stap, maar gezondheidsfunctionarissen benadrukken de noodzaak van een langdurig bestand om de bredere humanitaire crisis aan te pakken.

VN- en gezondheidsfunctionarissen blijven pleiten voor een herstart van de bestandsgesprekken om de veiligheid en het welzijn van kinderen en gezinnen in Gaza te waarborgen.