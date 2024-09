Presentatie van de Innovaties van Emirati Ontwerpers op de Edelstenen- en Sieradenbeurs

De Emirati-vrouwelijke ontwerpers namen ook deel aan verschillende gespecialiseerde seminars en ambachtelijke workshops die tijdens de Bangkok Fair werden gehouden. Onder leiding van gerenommeerde internationale experts en ontwerpers op het gebied van goud- en juwelenontwerp en -fabricage, boden deze sessies waardevolle inzichten in de trends en technieken van de industrie, waardoor de vaardigheden en expertise van de deelnemers verder werden versterkt.

Tijdens het evenement benadrukte Al Suwaidi de strategische waarde van deelname aan dergelijke internationale tentoonstellingen, die bijdragen aan de versterking van de positie van de VAE als een toonaangevend centrum voor juwelenontwerp en -fabricage.

Ze benadrukte de creatieve bijdragen van de Emirati-ontwerpers op de Bangkok Fair, omdat zij innovatieve stukken tentoonstelden die geïnspireerd waren door het rijke erfgoed van de VAE. Dit benadrukt niet alleen het vakmanschap van Emirati-artiesten, maar stelt hen ook in staat om zich te verhouden tot hedendaagse wereldwijde trends en te interageren met belangrijke industrie-experts en ontwerpers, waardoor hun capaciteiten worden vergroot en nieuwe mogelijkheden op internationale markten worden geopend.

Al Suwaidi merkte verder op dat de opvallende deelname van de Kamer van Koophandel in Sharjah aan Bangkok Gems overeenkomt met de inzet voor het ondersteunen en promoten van Emirati-talent in de handwerkaan en juwelenontwerpssectoren, door hen platforms te bieden om hun werk te tonen op top-tier internationale handelsbeurzen.

Deze initiatieven ondersteunen niet alleen hun integratie in de wereldwijde juwelenindustrie, maar spelen ook een cruciale rol in het bevorderen van de nationale economische groei.

Door hun toegang tot dergelijke cruciale platforms te vergemakkelijken, kunnen Emirati-ontwerpers in contact komen met wereldwijde industrie-experts, inzicht krijgen in best practices en hun vaardigheden verbeteren.