PTA blokkeert meer dan 2.300 websites en 180 mobiele apps wegens schending van privacyregels

De Pakistan Telecommunication Authority (PTA) heeft meer dan 2.300 websites en 180 mobiele applicaties geblokkeerd wegens schending van de privacyregels, volgens ARY News op vrijdag. Dit besluit volgde op bevindingen dat deze platforms persoonlijke gegevens en identiteitsinformatie van gebruikers verspreidden zonder toestemming te verkrijgen.

Bronnen onthulden dat de PTA gebruik maakt van haar Web Monitoring System (WMS), dat diepe pakketinspectietechnologie toepast om internetverkeer op gateway-niveau te reguleren. De PTA is begonnen met het blokkeren van onwettige inhoud met behulp van dit nieuwe systeem, voegden de bronnen toe.

Deze actie valt samen met voortdurende storingen van internetdiensten in Pakistan, die worden toegeschreven aan de implementatie van internet-firewalls bij de primaire internetgateways van het land, met als doel het verkeer te monitoren en te filteren, aldus ARY News. Bovendien merkte de PTA op dat een storing in de onderzeekabel heeft bijgedragen aan de recente internetstoringen in het land.

Als reactie hierop heeft senior journalist Hamid Mir via advocaat Imaan Mazari een petitie ingediend bij het Hooggerechtshof van Islamabad, waarin hij de installatie van de firewall en de internetafsluiting aanvecht. De verzoeker betoogde dat de installatie van de firewall de internetsnelheid aanzienlijk heeft vertraagd, wat een negatieve invloed heeft op de jeugd, die een integraal onderdeel van de digitale economie is.

De petitie vroeg verder om een stopzetting van de installatie van firewalls, waarbij de mogelijke impact op fundamentele rechten werd benadrukt. Er werd betoogd dat dergelijke maatregelen alleen mogen worden uitgevoerd na overleg met de relevante belanghebbenden en het waarborgen van de bescherming van fundamentele rechten. De verzoeker drong er ook op aan dat toegang tot het internet voor bestaansdoeleinden moet worden erkend als een fundamenteel mensenrecht onder de grondwet. Bovendien vroeg de verzoeker om een gedetailleerd rapport over de implementatie van de firewall van de betrokken partijen.