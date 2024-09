Rechter verschuift de veroordeling van Trump voor het zwijggeld naar 26 november.

Een rechter in New York heeft de veroordeling van voormalig president Donald Trump in de zaak van het stilzwijgen-geld uitgesteld tot 26 november. Deze beslissing volgde op een verzoek van Trump om de veroordeling uit te stellen tot na de presidentsverkiezingen op 5 november. De oorspronkelijke veroordelingsdatum van 18 september is uitgesteld om in overeenstemming te zijn met het verkiezingsschema.

Een rechter in New York heeft de veroordeling van voormalig president Donald Trump in de zaak van het stilzwijgen-geld uitgesteld tot 26 november. Deze beslissing volgde op een verzoek van Trump om de veroordeling uit te stellen tot na de presidentsverkiezingen op 5 november. De oorspronkelijke veroordelingsdatum van 18 september is uitgesteld om in overeenstemming te zijn met het verkiezingsschema.

Trump vraagt uitstel om conflicten met de verkiezingen te vermijden

Trump, de Republikeinse presidentskandidaat, had rechter Juan Merchan gevraagd om de datum van zijn veroordeling uit te stellen tot na de komende verkiezingen. De oorspronkelijke veroordelingsdatum van 18 september was minder dan twee maanden voor de verkiezingen, wat bezorgdheid veroorzaakte over de impact op de campagne.

Juridische argumenten en beslissing van het Hooggerechtshof

Trumps verdedigingsteam beweerde dat er niet genoeg tijd zou zijn om beroep aan te tekenen tegen de beslissing van rechter Merchan over het verzoek van Trump om de veroordeling ongedaan te maken. Dit verzoek is deels te wijten aan een recent besluit van het Hooggerechtshof over presidentiële immuniteit, dat relevant is voor een ander strafrechtelijk geval waar Trump mee te maken heeft. De beslissing van het Hooggerechtshof, met 6-3, bepaalde dat presidenten niet strafrechtelijk kunnen worden vervolgd voor officiële handelingen en dat bewijzen van dergelijke handelingen niet kunnen worden gebruikt in zaken die niet-ambtelijke handelingen betreffen.

Standpunt van de aanklagers over de uitstel

De aanklagers van het kantoor van Alvin Bragg hebben gesteld dat hun zaak zich richt op het persoonlijke gedrag van Trump en niet op officiële presidentiële handelingen, en dus niet valt onder de recente beslissing van het Hooggerechtshof. Ze hebben ervoor gekozen om geen standpunt in te nemen over het verzoek om uitstel en laten de beslissing over aan rechter Merchan. Ze benadrukten ook dat een hof van beroep de veroordeling onafhankelijk kan uitstellen om de argumenten van Trump te herzien, wat verstorend kan zijn.

Zorg over veiligheid en logistiek

Het team van Bragg benadrukte de aanzienlijke uitdagingen op het gebied van veiligheid en logistiek die gepaard gaan met de rechtbankoptredens van Trump. De verscherpte veiligheidsmaatregelen tijdens de zes weken durende rechtszaak tegen Trump vereisten aanzienlijke planning, en elke last-minute wijziging in de veroordelingsschema kan deze problemen verergeren.

Gevolgen van de uitstel

Door ervoor te kiezen om niet te pleiten voor een eerdere veroordelingsdatum, is het kantoor van Bragg zich mogelijk bewust van de beweringen van Trump dat de acties van de Democratische aanklager gericht zijn op het verstoren van zijn campagne. Deze bezorgdheid werd ook uitgesproken door George Grasso, een gepensioneerde rechter uit de staat New York die de rechtszaak bijwoonde, en opmerkte dat de timing van juridische procedures als politiek gemotiveerd kan worden beschouwd.

Deze uitstel verlengt het juridische verhaal rond de zaak van het stilzwijgen-geld van Trump, wat de voortdurende complexiteit van het balanceren van juridische processen met politieke overwegingen weerspiegelt.