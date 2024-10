Sinwar is dood: Israëlische premier Netanyahu bevestigt de dood van Hamas-leider

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu bevestigde donderdag dat Hamas-leider en een van de breinen achter de verschrikkelijke aanslagen van 7 oktober vorig jaar, Yahya Sinwar, dood is, aldus de *Times of Israel*.

De premier gaf ook zijn assistenten de opdracht om de families van Israëlische gijzelaars te informeren over de dood van de Hamas-leider.

Eerder vandaag bevestigden de Israëlische Defensiemacht (IDF) dat drie terroristen waren geëlimineerd tijdens hun operaties in Gaza, waaronder Hamas-leider Yahya Sinwar, die nu officieel dood is verklaard.

IDF deelde een bericht op X en schreef: “Tijdens IDF-operaties in Gaza zijn 3 terroristen geëlimineerd. De IDF en ISA onderzoeken de mogelijkheid dat een van de terroristen Yahya Sinwar was.”

Deze ontwikkeling komt enkele weken nadat Israël een andere hooggeplaatste leider, Hezbollah-leider Hassan Nasrallah, had uitgeschakeld door middel van luchtaanvallen in Libanon.

Eerder overleed een andere senior Hamas-leider, Ismail Haniyeh, in Iran. Hoewel Teheran en Hamas Israël beschuldigden van de aanslag, heeft Israël de beschuldiging noch bevestigd, noch ontkend.

Onlangs heeft de IDF verschillende hooggeplaatste Hamas-functionarissen geëlimineerd, waaronder Rawhi Mushtaha, hoofd van de Hamas-regering in Gaza, en Sameh al-Siraj, die verantwoordelijk was voor het veiligheidsportefeuille in het politieke bureau van Hamas.

Afgelopen dinsdag meldde de IDF dat ongeveer 20 Hamas-strijders waren gedood in luchtaanvallen en gevechten van dichtbij in Jabaliya in de afgelopen dag, aldus de *Times of Israel*.

Troepen vonden en vernietigden ook een wapenopslagplaats en andere wapens tijdens de gevechten, aldus het leger.

“De operatie zal doorgaan zolang als nodig is, terwijl systematisch wordt ingeslagen en de terroristische infrastructuur in het gebied grondig wordt vernietigd,” aldus het leger.

Afgelopen maandag riep de IDF Palestijnen in het noorden van Gaza, in Beit Hanoun, Jabaliya en Beit Lahiya, op om te evacueren naar de door Israël aangewezen humanitaire zone in het zuiden van de Gazastrook, volgens de *Times of Israel*.

Ondertussen meldden de IDF en de veiligheidsdienst Shin Bet dinsdag dat drie Hamas-terroristen die deelnamen aan de aanval van 7 oktober de afgelopen dagen waren gedood bij luchtaanvallen.

