Taiwanese onderneming onder onderzoek: Vier verhoord vanwege exploderende pagers

Taiwanese aanklagers zijn actief bezig met het onderzoeken van een Taiwanese onderneming die verband houdt met een recent incident met exploderende pagers in Libanon, wat Hezbollah een significante klap heeft toegediend. In het kader van het onderzoek zijn vier personen als getuigen ondervraagd.

Beschuldigingen tegen Israël

Beveiligingsbronnen hebben gesuggereerd dat Israël achter de explosie van de pagers zit, wat de spanningen in een al onstabiele situatie verhoogt. Hoewel Israël deze beschuldigingen niet heeft bevestigd of ontkend, heeft het incident intense aandacht gekregen.

Een complex netwerk van verbindingen

De tijdlijn en de methode waarmee de pagers werden bewapend en op afstand tot ontploffing werden gebracht, blijven onduidelijk. Dit onderzoek strekt zich uit over meerdere landen, waaronder Taiwan, Bulgarije, Noorwegen en Roemenië.

Het in Taiwan gevestigde Gold Apollo verduidelijkte vorige week dat het de apparaten die betrokken zijn bij de aanval niet heeft vervaardigd. Het bedrijf merkte op dat BAC, een in Hongarije gevestigde firma die met de pagers is verbonden, een licentie had om zijn merk te gebruiken. De Taiwanese overheid heeft ook verklaard dat de pagers niet in Taiwan zijn geproduceerd.

Voortdurende ondervraging van getuigen

Het Openbaar Ministerie van het Shilin-district in Taipei, dat het onderzoek naar Gold Apollo leidt, heeft bevestigd dat naast twee eerder ondervraagde individuen, ze nu ook met zowel een huidige als een voormalige medewerker als getuigen hebben gesproken. Een woordvoerder zei: “We behandelen deze zaak snel en zoeken zo spoedig mogelijk naar een oplossing,” maar onthield zich van het openbaar maken van de namen van de ondervraagden of het aangeven of er verdere ondervragingen zullen plaatsvinden.

Onder degenen die vorige week werden ondervraagd, waren de president en oprichter van Gold Apollo, Hsu Ching-kuang, en Teresa Wu, de enige werknemer van Apollo Systems. Gold Apollo heeft nog niet gereageerd op het lopende onderzoek en heeft geen aanvullende verzoeken om informatie beantwoord. Pogingen van Reuters om contact op te nemen met Wu zijn mislukt, en beide individuen hielden zich stil over media-invraat bij het verlaten van het kantoor van de aanklagers vorige week.