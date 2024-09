Taylor Swift’s Steun aan Kamala Harris: Verhoogt Dit de Jongerenstemmen?

Democraten hopen dat de recente steun van Taylor Swift voor vice-president Kamala Harris jonge kiezers kan mobiliseren vóór de verkiezingen in november. Swift, bekend om haar scherpe kritiek op voormalig president Trump, steunde Harris publiekelijk na het presidentsdebat van dinsdag. In een bericht op sociale media, ondertekend als "kindloze kattenliefhebster", prees Swift Harris voor haar pleidooi voor rechten en kwesties die belangrijk voor haar zijn.

Democraten hopen dat de recente steun van Taylor Swift voor vice-president Kamala Harris jonge kiezers kan mobiliseren vóór de verkiezingen in november. Swift, bekend om haar scherpe kritiek op voormalig president Trump, steunde Harris publiekelijk na het presidentsdebat van dinsdag. In een bericht op sociale media, ondertekend als “kindloze kattenliefhebster”, prees Swift Harris voor haar pleidooi voor rechten en kwesties die belangrijk voor haar zijn.

Gouverneur van Californië, Gavin Newsom, benadrukte tijdens de persconferentie na het debat het potentiële belang van Swift’s steun. “Een advies aan Donald Trump: onderschat deze steun niet op je eigen risico,” zei Newsom. “Ze is een cultureel icoon. Er is iets groots gebeurd op het gebied van de energie en de omgeving waarmee ze verbonden is. Het optimisme dat ze vertegenwoordigt. Dit was een grote zaak.”

Perspectief van Democratische Strategen

Volgens democratisch strateeg Jessica Tarlov zou Swift’s steun inderdaad meer jonge kiezers kunnen aanmoedigen om naar de stembureaus te gaan. “Het zal absoluut invloed hebben op de opkomst van jonge kiezers. En Trump weet het,” vertelde Tarlov aan Fox News Digital. Ze benadrukte dat Swift’s steun voortkomt uit persoonlijke overtuigingen, in tegenstelling tot haar eerdere, meer terughoudende politieke betrokkenheid. “Dit is niet de Taylor Swift van 2018, die zich afvroeg of ze zich in de politiek moest mengen. Dit is Taylor Swift van 2024, die weet wie ze is en niet bang is voor backlash voor het uitspreken van wat ze gelooft.”

Enquêtes en Kiezer Sentiment

Ondanks de enthousiasme van sommige democraten, suggereren recente peilingen dat Swift’s steun mogelijk niet veel invloed zal hebben op kiezersbeslissingen. Een peiling van Suffolk University/USA Today in mei gaf aan dat ongeveer 83% van de respondenten vindt dat een steunbetuiging van Swift “helemaal niet” hun stem zal beïnvloeden. Bovendien tonen huidige peilingen aan dat Harris voorloopt op Trump onder jonge kiezers, een demografische groep waar Swift aanzienlijke invloed heeft.

Volgens een peiling van The New York Times/Siena leidt Harris met 10 procentpunten op Trump onder kiezers van 18-29 jaar. “Als eerste keer kiezer deze november, zullen mijn leeftijdsgenoten en ik niet stemmen op Kamala Harris alleen omdat Taylor Swift en haar katten ons dat zeggen,” vertelde Brilyn Hollyhand, voorzitter van de RNC Youth Advisory Council en een Gen Z-kiezer, aan de media. Hollyhand beschouwde de steun als oppervlakkig, en verklaarde: “Ik denk niet dat enige popsterren of virale memes die ze probeert te promoten ons Gen Z zullen laten stemmen voor haar, als ze geen plannen heeft om het land dat ze heeft verwoest te herstellen.”

Reactie van Trump

Voormalig president Trump, die niet verrast was door Swift’s steun, is sceptisch over de impact ervan. “Het was slechts een kwestie van tijd. Ze kon […] niet mogelijk Biden steunen. Kijk naar Biden, je kunt hem niet steunen,” zei Trump. Hij noemde Swift “zeer liberaal” en suggereerde dat haar steun aan de democraten verwacht werd en weinig invloed zal hebben op kiezers.

Publieke Reactie en Campagne Acties

Hoewel Swift’s steun misschien geen keerpunt zal zijn, heeft het gemengde reacties opgeroepen. Een peiling van Monmouth University in februari toonde aan dat 68% van de respondenten zich comfortabel voelt bij het idee dat Swift haar fans aanmoedigt om te stemmen. Als reactie op de steun heeft de campagne van Harris-Walz vriendschapsarmbanden te koop aangeboden op hun website, vergelijkbaar met die gedragen door Swift’s fans tijdens haar “Eras”-tournee.