Telegram reageert op de arrestatie van CEO Pavel Durov: ‘Niets te verbergen…’

Telegram heeft gereageerd om zijn oprichter en CEO, Pavel Durov, te verdedigen na zijn arrestatie in Frankrijk. De berichtenapp benadrukte zijn naleving van de Europese wetgeving en verklaarde dat het “niets te verbergen heeft”. Deze reactie komt te midden van berichten dat Durov, een in Rusland geboren ondernemer, afgelopen weekend is aangehouden op beschuldigingen met betrekking tot het inhoudsmoderatiebeleid van het platform.

In een openbare verklaring benadrukte Telegram zijn naleving van de EU-regels, waaronder de Digital Services Act, en merkte op dat zijn moderatiepraktijken “in lijn zijn met de industrienormen en voortdurend worden verbeterd”. Het bedrijf voegde eraan toe: “Pavel Durov, CEO van Telegram, behoudt een transparante aanwezigheid en reist regelmatig door Europa. Met bijna een miljard gebruikers wereldwijd is Telegram een cruciaal hulpmiddel voor communicatie en informatie. We verwachten een snelle oplossing voor deze kwestie. Het is irrationeel om een platform of zijn eigenaar verantwoordelijk te houden voor misbruik door gebruikers.”

Rapporten geven aan dat Durov is vastgehouden op de luchthaven van Le Bourget nabij Parijs nadat hij op 24 augustus ’s nachts met een privéjet was aangekomen. De arrestatie lijkt verband te houden met beschuldigingen dat Telegram onvoldoende heeft voorkomen dat illegale activiteiten op zijn platform plaatsvinden.

De Russische ambassade in Frankrijk heeft ingegrepen om de situatie te verduidelijken en ervoor te zorgen dat Durovs rechten worden gerespecteerd. De ambassade heeft de Franse autoriteiten ook bekritiseerd voor hun gebrek aan medewerking bij het verlenen van consulaire toegang tot Durov.

Sinds de oprichting in 2013 is Telegram uitgegroeid tot een van de belangrijkste berichtenservices ter wereld. Pavel Durov verliet Rusland in 2014 na te hebben geweigerd overheidsbevelen op te volgen om oppositiegroepen op zijn vorige sociale netwerk VKontakte (VK) te sluiten.

Door zijn oprichter te verdedigen, benadrukt Telegram de aanhoudende spanning tussen digitale platforms en regelgevende autoriteiten over inhoudsmoderatie en gebruikersverantwoordelijkheid.