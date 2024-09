Tragedie op het Engelse Kanaal: 10 Migranten Dood, Reddingsoperatie Bezig

De Engelse Kanaal heeft opnieuw een schipbreukincident meegemaakt. Volgens de Franse media wordt aangenomen dat minstens 10 mensen zijn overleden nadat een boot met tientallen migranten in het Engelse Kanaal is gekapseisd.

De Franse kustwacht meldde dat meer dan 50 mensen werden gered en medische behandeling nodig hadden, zoals op dinsdag door nieuwsagentschappen werd opgemerkt. Aanvankelijk hadden ambtenaren verklaard dat 10 personen in kritieke toestand verkeren nadat de boot problemen had ondervonden voor de kust van Le Portel, ongeveer 28 mijl (45 km) ten zuidwesten van Calais.

De regionale media meldden dat 10 mensen zijn overleden

Aanvankelijke berichten gaven aan dat “minstens 100 migranten” aan boord waren “na de zinking van een boot” om 11:30 lokale tijd (10:30 Britse tijd), en vermeldden dat verschillende witte zeildoeken op de kade waren gezien. De berichten gaven ook aan dat enkele personen waren gered, ook per lucht, en naar de nabijgelegen haven van Boulogne-sur-Mer waren gebracht.

Details over hoeveel mensen uit het water zijn gehaald, zijn nog niet bekend. Separaat arriveerde op dinsdag een RNLI-reddingboot in Dover met personen aan boord na een incident in het Kanaal. Het is nog niet bekend of deze personen zijn gered van hetzelfde incident voor de kust van Frankrijk.

CEO van de Vluchtelingenraad drukt diep verdriet uit

In reactie op het nieuws over een kleine boot die in het Kanaal is gezonken en berichten over meerdere doden, heeft Enver Solomon, CEO van de Vluchtelingenraad, zijn diep verdriet uitgesproken over de tragische sterfgevallen bij het recente Kanaalincident.

Solomon zei dat dit jaar een verontrustend aantal doden in het Kanaal heeft gezien. Deze zorgwekkende trend benadrukt de dringende noodzaak van een uitgebreide en veelzijdige strategie om de risico’s van gevaarlijke Kanaaloversteek te verminderen.

Hij voegde eraan toe dat het enkel handhaven van bestaande maatregelen niet voldoende is. Verhoogde beveiliging en politietoezicht aan de Franse kust hebben geleid tot meer gevaarlijke overtochten, waarbij mensen vertrekken vanuit risicovollere locaties in instabiele, overvolle schepen.

Solomon drong aan op het aanpakken van de betrokken criminele bendes en het opstellen van een plan om veilige routes voor vluchtelingen te verbeteren en uit te breiden.

Significante toename van het aantal boten dat het Engelse Kanaal oversteekt

In 2023 werden ongeveer 29.000 mensen ontdekt die het Engelse Kanaal overstaken in kleine boten, een daling ten opzichte van 46.000 in 2022. Het totale aantal aankomsten per kleine boot is sinds 2018 aanzienlijk gestegen. Hoewel pogingen om het VK te bereiken door het Kanaal over te steken al meer dan vijftig jaar worden gerapporteerd, begon de substantiële detectie pas eind 2018.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken meldde dat 29.437 mensen in 2023 in het VK aankwamen na het oversteken van het Engelse Kanaal in kleine boten, vergeleken met 45.774 in 2022.

In de eerste helft van 2024 werden 12.646 aankomsten per kleine boot gedetecteerd, wat een stijging van 16% betekent ten opzichte van de eerste helft van 2023. De meerderheid van de aankomsten per kleine boot zijn mannen. In het jaar eindigend op 31 maart 2024 was 75% (22.357) van deze aankomsten mannelijk en 18 jaar of ouder, exclusief degenen van onbekende leeftijd of geslacht. Bovendien was 16% (4.630) kind onder de 18. Deze verhoudingen zijn door de tijd heen consistent gebleven en lijken op die bij bredere asielaanvragers (72% mannelijke en 19% kinderen in het jaar tot maart 2024). Het hogere aandeel mannen onder asielzoekers wordt vaak toegeschreven aan de gevaren van onregelmatige migratiereizen, waarbij vrouwelijke en minderjarige gezinsleden vaak later worden herenigd via gezinsherenigingsroutes.

Risicovolle reis om asiel te zoeken

De meeste mensen die het Kanaal oversteken in kleine boten vragen om asiel zodra ze in het VK zijn. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken merkte op dat 93% (109.954) van degenen die van 2018 tot maart 2024 overstaken, of zelf asiel hebben aangevraagd of zijn opgenomen als afhankelijken (partner of kind) bij een aanvraag.

Het totale aantal asielzoekers nam toe in 2021 en 2022 voordat het in 2023 daalde, wat in lijn is met de trend van aankomsten per kleine boot. Meer dan 84.000 mensen vroegen in 2023 asiel aan in het VK, een stijging van 85% ten opzichte van 2019. Veel van deze groei wordt toegeschreven aan aanvragers die per kleine boot aankwamen, hoewel de meeste asielzoekers niet op deze manier zijn aangekomen. In 2023 vertegenwoordigden aankomsten per kleine boot 33% van alle asielclaims.

Sommige mensen komen het VK binnen via onregelmatige middelen anders dan kleine boten, zoals in vrachtwagens of containers. De significante stijging van het aantal aankomsten per kleine boot heeft bijgedragen aan een grote toename van het totale aantal onregelmatige binnenkomsten, waarbij de aantallen meer dan verdubbelden van 2019 tot 2023. Als gevolg hiervan steeg het aandeel van aankomsten per kleine boot onder gedetecteerde onregelmatige binnenkomsten van 2% in 2018 naar 80% in 2023.

Afghanen leiden in nationaliteit bij het oversteken van het Engelse Kanaal

In het jaar eindigend op juni 2024 waren Afghanen de leidende nationaliteit die het Kanaal overstak, goed voor net iets minder dan een vijfde van alle aankomsten per kleine boot. Iraniërs stonden op de tweede plaats met 13%, gevolgd door aankomsten uit Vietnam en Turkije, elk goed voor 10%. Ongeveer 83% van de aankomsten per kleine boot in de 12 maanden tot juni 2024 waren mannen, en waar de leeftijd was geregistreerd, was meer dan 40% tussen de 25 en 39 jaar oud.

In het jaar eindigend op juni 2024 kwam het hoogste aantal asielzoekers in het VK uit Afghanistan, totaal 9.342. Andere belangrijke landen van herkomst voor aanvragen waren Iran, Pakistan, Vietnam, India en Bangladesh. In 2022 waren Albanezen de leidende nationaliteit, met meer dan 17.300 mensen (inclusief afhankelijken) die asiel aanvroegen, waarvan driekwart aankwam op kleine boten. Oekraïense vluchtelingen die in het VK zijn aangekomen na de invasie van Rusland in hun land zijn niet opgenomen in deze statistieken.

Op 22 augustus 2024 had de Britse regering 262.100 visa verstrekt aan Oekraïense vluchtelingen die via legale routes zijn binnengekomen. Er zijn ook aparte regelingen voor specifieke groepen, zoals sommige Afghaanse vluchtelingen en Hongkongse burgers, om naar het VK te komen.

Over het Engelse Kanaal

Het Engelse Kanaal is een gedeelte van de Atlantische Oceaan dat het zuiden van Engeland scheidt van het noorden van Frankrijk. Het verbindt met het zuidelijke deel van de Noordzee via het Kanaal van Dover aan de noordwestelijke punt. Met een lengte van ongeveer 560 km varieert de breedte van het Kanaal van 240 km op het breedste punt tot 34 km bij het Kanaal van Dover. Het wordt beschouwd als het drukste scheepvaartgebied ter wereld.

Historisch gezien speelde het Engelse Kanaal een cruciale rol bij het vestigen van Groot-Brittannië als een zeemogendheid. Groot-Brittannië heeft het Kanaal gebruikt als een natuurlijk verdedigingsmechanisme, wat hielp om invasies te voorkomen tijdens de Napoleontische Oorlogen en de Tweede Wereldoorlog.

De dominante culturen aan weerszijden van het Kanaal zijn Engels aan de noordkust en Frans aan de zuidkust. Een onderzeese spoorwegtunnel, bekend als de Kanaaltunnel, strekt zich uit over 50,46 km. Geopend in 1994, verbindt het Folkestone in Engeland met Coquelles in Frankrijk onder het Engelse Kanaal bij het Kanaal van Dover.