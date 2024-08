Trump Belooft Gratis IVF Voor Vrouwen, Verdedigt Zichzelf over Abortusrechten

Voormalig president Donald Trump verklaarde donderdag in een interview dat, als hij herkozen wordt, zijn administratie niet alleen de toegang tot in-vitrofertilisatie (IVF) zou beschermen, maar ook zou zorgen dat ofwel de overheid of de verzekeringsmaatschappijen de kosten van deze dure dienst voor Amerikaanse vrouwen die het nodig hebben, zouden dekken.

Voormalig president Donald Trump verklaarde in een interview op donderdag dat, als hij herkozen wordt, zijn regering niet alleen de toegang tot in-vitrofertilisatie (IVF) zou beschermen, maar ook zou zorgen dat ofwel de overheid of verzekeringsmaatschappijen de kosten van deze dure dienst dekken voor Amerikaanse vrouwen die het nodig hebben.

Trump gaf aan dat zijn regering de kosten van de behandeling zou regelen en benadrukte dat verzekeringsmaatschappijen verplicht zouden zijn om te betalen. Hij verduidelijkte dat een optie zou zijn dat verzekeringsmaatschappijen de kosten onder een mandaat dekken.

Dit jaar zijn abortus en IVF belangrijke politieke kwesties geworden voor de GOP. Democraten hebben onlangs kritiek geuit op Republikeinen over IVF en gesuggereerd dat abortusbeperkingen onder leiding van de GOP zich ook kunnen uitstrekken tot IVF.

Hoge kosten voor IVF in de VS

Momenteel dekken weinig verzekeringsplannen vruchtbaarheidsbehandelingen zoals IVF, waardoor veel koppels de hoge kosten zelf moeten betalen. Het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Human Services schat dat één cyclus van IVF ongeveer $20.000 per patiënt kost.

De Society for Assisted Reproductive Technology meldde dat haar aangesloten klinieken in 2022 389.993 IVF-cycli hebben uitgevoerd, wat voor dat jaar zou neerkomen op ongeveer $7,8 miljard, gezien de kosten van ongeveer $20.000 per cyclus.

In het afgelopen decennium zijn steeds meer werkgevers begonnen met het aanbieden van vruchtbaarheidsvoordelen. Sommigen bieden vaste bedragen om de kosten voor patiënten te dekken, terwijl anderen levenslange maxima instellen voor een bepaald aantal cycli.

Lees Meer: Zal Kamala Harris een meer confronterende houding aannemen tegen China

Senator JD Vance uit Ohio, Trumps running mate, uitte in een recent interview frustratie over hoe reproductieve rechten vaak worden verdraaid. Hij merkte op dat terwijl de media zich richten op abortus, Republikeinen inspanningen hebben geleverd om vruchtbaarheidsbehandelingen te bevorderen voor degenen die worstelen met onvruchtbaarheid.

Trumps standpunt over IVF is de laatste reactie op kritiek op zijn presidentiële regering, waarbij zijn beleidsvoorstellen voor de campagne van 2024 ingaan op zorgen zoals de kritiek op zijn belastingplan van 2017, dat werd gezien als bevoordeling van de rijken. Als reactie op kritiek over de steun aan de rechters van het Hooggerechtshof die Roe v. Wade ongedaan maakten, stelt Trump nu maatregelen voor om IVF te beschermen en de kosten ervan te beheren.

De campagne van Harris zegt dat het platform van Trump zou kunnen leiden tot een verbod op IVF en abortus

Sarafina Chitika, een woordvoerder van de campagne van vice-president Kamala Harris, merkte op dat het platform van Trump effectief zou kunnen leiden tot een nationaal verbod op IVF en abortus. Ze wees erop dat sinds Trump Roe v. Wade heeft teruggedraaid, IVF al onder druk staat en de vrijheden van vrouwen in verschillende staten zijn verminderd. Chitika betoogde dat vice-president Kamala Harris de enige kandidaat is die vrouwen vertrouwt en hun recht zal beschermen om hun eigen gezondheidszorgbeslissingen te nemen.

De verklaring verwees naar de taal van het GOP-platform met betrekking tot het 14e Amendement en abortusbeleid, waarin wordt gesteld dat het amendement garandeert dat niemand het leven of de vrijheid kan worden ontnomen zonder een behoorlijke rechtsgang, wat staten toestaat wetten aan te nemen die die rechten beschermen. Het platform ondersteunt ook beleid dat IVF bevordert.

Dit jaar oordeelde het Hooggerechtshof van de staat Alabama dat embryo’s gecreëerd via IVF als personen moeten worden beschouwd, waardoor grote vruchtbaarheidsklinieken in de staat hun IVF-diensten hebben opgeschort.

Het standpunt van Trump over IVF kan in strijd zijn met voorstanders van anti-abortusrechten die bezwaar hebben tegen aspecten van IVF die het weggooien van ongebruikte embryo’s met zich meebrengen.

Trumps standpunt over abortus

Trump verklaarde niet expliciet in het interview hoe hij zou stemmen over een stembiljet in zijn thuisstaat Florida, dat tot doel heeft een recht op abortus tot de levensvatbaarheid van de foetus te garanderen, rond 24 weken zwangerschap. Hij herhaalde zijn kritiek op de huidige zes weken abortuslimiet in Florida, ondertekend door gouverneur Ron DeSantis, en noemde het “te kort” en benadrukte dat er meer tijd nodig is.

Toen hem werd gevraagd hoe hij in november zou stemmen, zei hij dat hij zou stemmen voor verlenging van de zes weken limiet.

Trump heeft historisch gezien gewisseld van standpunt over abortuskwesties voordat hij zijn huidige standpunt innam dat het door individuele staten moet worden bepaald.

Als president, vóór de omverwerping van Roe v. Wade, had hij eerder de Senaat opgeroepen om een 20 weken abortusverbod goed te keuren. Na het verlaten van het ambt prees hij de beslissing van het Hooggerechtshof om Roe ongedaan te maken en het nationale recht op abortus, zelfs bewerend in een sociale mediapost dat hij in staat was om “Roe v. Wade te doden.”

Echter, naarmate de presidentsrace van dit jaar zich heeft ontwikkeld, heeft Trump zich gedistantieerd van andere Republikeinen over de kwestie, vooral omdat abortus een belangrijk onderwerp is geworden voor Harris en haar aanhangers.

Harris bekritiseert Trump, Vance

Tijdens een recente toespraak op de Democratische conventie bekritiseerde Harris Trump en Vance, en noemde hen “knettergek” en beschuldigde hen ervan te plannen om “medicatie abortus te verbieden en een nationaal abortusverbod in te voeren.”

In het interview merkte Trump op dat “uitzonderingen heel belangrijk” voor hem zijn, waarbij hij specificeerde dat hij uitzonderingen ondersteunt voor het leven van de moeder, evenals in gevallen van incest en verkrachting.

In februari oordeelde het Hooggerechtshof van Alabama dat bevroren embryo’s als kinderen worden beschouwd, wat de toegang tot in-vitrofertilisatie (IVF) behandelingen in de staat in gevaar bracht en de procedure in de schijnwerpers van de debatten over reproductieve rechten bracht. President Joe Biden riep het Congres op om tijdens zijn State of the Union-toespraak eerder in maart “het recht op IVF” in het hele land te garanderen. Dit heeft de Republikeinen een nieuwe uitdaging geboden omdat ze proberen steun te betuigen voor IVF—een procedure die vaak de vernietiging van embryo’s met zich meebrengt—terwijl ze het afstemmen op hun lang bestaande overtuiging dat het leven begint bij conceptie.

IVF, abortus worden grote verkiezingskwesties in de VS

Deze situatie geeft aan dat IVF, samen met de anti-abortusstandpunten die het hebben beïnvloed in Alabama en mogelijk kunnen leiden tot soortgelijke bedreigingen in andere staten, de aanstaande verkiezingsseizoen beïnvloedt.

Over het algemeen steunt de meerderheid van de Amerikaanse kiezers de toegang tot IVF. Een peiling uitgevoerd van 9-12 maart wees uit dat 80 procent van de geregistreerde kiezers van mening is dat IVF legaal moet zijn, terwijl slechts 6 procent denkt dat het illegaal moet zijn, met 14 procent onzeker. Bovendien onthulde een andere peiling van 15-19 februari dat de meeste kiezers van mening zijn dat reproductieve gezondheidszorg, inclusief vruchtbaarheidsplanning zoals IVF, beter toegankelijk moet zijn. Dit omvat 62 procent van alle kiezers en 53 procent van de Republikeinen. Daarentegen, als het gaat om toegang tot abortuspillen en abortussen in klinieken, waren Democraten en onafhankelijken aanzienlijk meer geneigd om meer toegang te steunen, terwijl Republikeinen meer geneigd waren om minder toegang te verkiezen.