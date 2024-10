UK-Rapper Yung Filly Arrestatie Over Verkrachtings- en Aanrandingsbeschuldigingen Na Optreden in Perth

Barrientos werd in Brisbane in hechtenis genomen en vervolgens uitgeleverd aan Perth, nadat hij beschuldigd was van de seksuele aanranding van een vrouw in haar twintiger jaren. Het vermeende voorval vond plaats in zijn hotel na een optreden in Bar120, een nachtclub in de noordelijke buitenwijken van Perth, op 28 september. In totaal staat Barrientos voor meerdere aanklachten: vier gevallen van seksuele penetratie zonder toestemming, drie gevallen van aanranding die lichamelijk letsel veroorzaakten, en één geval van het belemmeren van de ademhaling van een persoon door druk op hun nek uit te oefenen.

Tijdens zijn verschijning voor de rechtbank van Perth werd Barrientos vertegenwoordigd door de Perth-advocaat Seamus Rafferty SC, die een borgtochtaanvraag indiende namens hem. De aanklager van de politie in West-Australië, onder leiding van Julius Depetro, maakte echter bezwaar tegen dit verzoek. Ze voerden aan dat het bewijs tegen Barrientos aanzienlijk is, verwijzend naar camerabeelden en fotomateriaal die de beschuldigingen ondersteunen.

Depetro uitte ook bezorgdheid over Barrientos’ aanzienlijke aanwezigheid op sociale media, met meer dan 8 miljoen volgers op platforms zoals YouTube, Instagram en TikTok. Deze invloed roept zorgen op over mogelijke getuigenbeïnvloeding, aangezien zijn uitgebreide aanhang de juridische procedures zou kunnen bemoeilijken. Bovendien merkte hij op dat Barrientos geen banden heeft met West-Australië, maar in het VK woont en oorspronkelijk uit Colombia komt, wat het risico vergroot dat hij de rechtsmacht zou ontvluchten.

Argumenten Over Borgtocht

De aanklagers benadrukten de ernst van de vermeende gewelddadige daden, die volgens hen “buiten de perken” waren. Ze betoogden dat de rijkdom van Barrientos, geschat op ongeveer $700.000 door zijn activiteiten op sociale media, de situatie verder compliceert, waardoor standaard borgtoestanden onvoldoende zijn.

Daarentegen betoogde Barrientos’ advocaat, Rafferty, dat de bekendheid van zijn cliënt geen andere borgtoestanden zou moeten rechtvaardigen. Hij pleitte voor een waarborg van $100.000 en stelde beschermende maatregelen voor, zoals een beperking op sociale mediaberichten over de zaak. Hij was echter tegen een volledig verbod op het gebruik van sociale media, wijzend op het feit dat het essentieel is voor het inkomen van Barrientos.

Volgende Stappen in het Juridische Proces

Magistraat Tanya Watt besloot om een schriftelijke indiening te accepteren in plaats van de feiten in de rechtbank voor te lezen. Ze heeft de zitting uitgesteld om de borgtochtaanvraag te overwegen en is van plan om later vandaag opnieuw bijeen te komen. De uitkomst van deze zaak kan aanzienlijke gevolgen hebben voor Barrientos’ carrière en persoonlijke leven, terwijl de juridische procedures de komende weken blijven voortduren.