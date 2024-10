Vietnam en China versterken banden met 10 nieuwe overeenkomsten tijdens ontmoeting leiders

Vietnam en China hebben opmerkelijke stappen gezet om de bilaterale banden te versterken door tijdens het drie dagen durende bezoek van de Chinese premier Li Qiang aan Hanoi 10 belangrijke overeenkomsten te ondertekenen. Deze overeenkomsten bestrijken verschillende sectoren, waaronder landbouw, handel en grensoverschrijdende betalingen, en weerspiegelen de groeiende toewijding van beide landen aan samenwerking.

China blijft de grootste handelspartner van Vietnam en speelt een cruciale rol in de Vietnamese economie. Met een groei van 21% in de handel tussen de twee landen in de eerste negen maanden van dit jaar in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, tot 148 miljard dollar, zijn deze overeenkomsten bedoeld om die cijfers nog verder omhoog te duwen.

Een belangrijke overeenkomst richt zich op landbouwcoöperatie, waarbij de Vietnamese premier Pham Minh Chinh China vraagt om de invoer van Vietnamese landbouwproducten te verhogen. Chinh benadrukte het belang van het stroomlijnen van de douaneafhandeling aan de grenzen om de handel soepeler te laten verlopen, vooral voor landbouwproducten.

Modernisering van grensoverschrijdende spoorverbindingen

De twee landen bespraken ook de modernisering van hun grensoverschrijdende spoorverbindingen, een belangrijk infrastructuurproject dat is gericht op het moderniseren van de transportverbindingen tussen de twee landen. Beide partijen hebben een document ondertekend over de voortgang van de locatieonderzoeken met betrekking tot de grensoverschrijdende spoorverbindingen. De Vietnamese regering heeft China opgeroepen om effectief samen te werken bij de uitvoering van de ondertekende documenten over spoorverbindingen en moderne spoorweontwikkelingen.

De bestaande spoorroute, die Kunming in het zuiden van China met Hanoi en de Vietnamese havenstad Haiphong verbindt, dateert uit de Franse koloniale tijd. Terwijl Vietnam nog steeds afhankelijk is van deze route, is China al bezig zijn kant van de verbinding te upgraden met moderne hogesnelheidstreinen. Er zijn echter nog geen concrete plannen of kostenramingen voor de modernisering van de spoorverbindingen tussen de twee landen aangekondigd.

Grensoverschrijdende betalingen en economische groei

Een andere belangrijke ontwikkeling was de ondertekening van een overeenkomst tussen de Nationale Betalingscorporatie van Vietnam en UnionPay International van China. Deze deal zal grensoverschrijdende QR-codebetalingssystemen tussen de twee landen implementeren, waardoor transacties voor bedrijven en consumenten aan beide kanten efficiënter worden. De focus op naadloze grensoverschrijdende betalingen benadrukt het economische belang van digitale financiële integratie nu de handel en investeringen tussen de twee landen blijven stijgen.

Deze overeenkomsten markeren een nieuwe fase van samenwerking tussen Vietnam en China, waarmee hun economische, handels- en financiële banden worden versterkt. Met de nadruk op landbouwhandel, infrastructuurontwikkeling en grensoverschrijdende betalingen streven beide landen ernaar een robuuste samenwerking op te bouwen die de regionale stabiliteit en welvaart zal bevorderen.