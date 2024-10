Vrouw van Hamas-leider Sinwar gezien met vermeende $32K Hermès Birkin terwijl ze door tunnels vlucht 

De Israel Defense Forces (IDF) heeft onlangs indrukwekkende beelden vrijgegeven waarop Yahya Sinwar, de voormalige leider van Hamas, samen met zijn gezin wanhopig probeert te ontsnappen via een tunnel onder hun huis in Khan Younis.

Dit voorval vond plaats slechts enkele uren voordat Hamas zijn dodelijke aanval op Israël op 7 oktober begon. Het tijdstip van de video roept vragen op over Sinwar’s prioriteiten, vooral omdat het suggereert dat hij zich voorbereidde op het overleven van zijn gezin terwijl hij een aanval op Israëlische burgers plande.

Sinwar’s eigenbelang temidden van crisis

Rear Admiral Daniel Hagari, een woordvoerder van de IDF, benadrukte de implicaties van de beelden. “Zelfs op de avond van de brutale slachting was Sinwar druk met zijn eigen overleving en die van zijn gezin,” verklaarde Hagari.

Hij voegde eraan toe: “Uren voor de slachting gaf Sinwar alleen om zichzelf en zijn gezin terwijl hij terroristen het bevel gaf om een moordende aanval op Israëlische kinderen, vrouwen en mannen uit te voeren.” Deze scherpe karakterisering van Sinwar benadrukt een kritische kijk op zijn leiderschap tijdens een crisis.

Luxe-item wekt verontwaardiging

De beelden hebben aanzienlijke aandacht gekregen, vooral vanwege een opvallend luxe-item dat te zien was bij Sinwar’s vrouw, Samar Muhammad Abu Zamar. Ze werd vastgelegd met een Hermès Birkin-bag ter waarde van $32.000 (ongeveer ₹27 lakh), een schokkend symbool van rijkdom in scherpe tegenstelling tot de levensomstandigheden van velen in Gaza. De Hermès Birkin, die sinds de introductie in 1984 bekend staat om zijn exclusiviteit en hoge prijs, is een statussymbool geworden voor de welgestelden.

IDF-woordvoerder luitenant-kolonel Avichay Adraee merkte op dat deze discrepantie benadrukt hoe luxueus de levensstijl van de familie Sinwar is in vergelijking met de schrijnende omstandigheden van de gemiddelde inwoner van Gaza.

Yahya Sinwar, geboren op 29 oktober 1962, werd een prominente figuur in Hamas na de moord op Ismail Haniyeh in juli, die naar verluidt door Israël in Teheran werd uitgevoerd. Na de dood van Haniyeh steeg Sinwar op als de leider van Hamas. Zijn leiderschap en beslissingen, met name met betrekking tot de aanval op 7 oktober die resulteerde in talrijke doden, hebben hem gemarkeerd als een sleutelspeler in het voortdurende conflict.

Sinwar werd woensdag door Israëlische strijdkrachten in Rafah, gelegen in de zuidelijke Gazastrook, gedood. Hamas bevestigde later zijn dood, wat een cruciaal moment in het Israël-Hamas-conflict aangeeft.