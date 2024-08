VS: Wetgevers roepen Lloyd Austin op om de Chinese batterijfabrikant CATL te sanctioneren

In een recente ontwikkeling in de Chinees-Amerikaanse betrekkingen hebben John Moolenaar, voorzitter van het Speciale Comité voor de Communistische Partij van China (SCCCP), en de Amerikaanse senator Marco Rubio de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin opgeroepen om Contemporary Amperex Technology Limited (CATL) toe te voegen aan een lijst die nader onderzoek vereist.

In hun brief aan de minister eisten de wetgevers dat CATL onmiddellijk aan de lijst zou worden toegevoegd, wat vereist is door Sectie 1260H van de National Defense Authorization Act (NDAA).

Volgens de SCCCP voldoet CATL aan de criteria voor opname op Lijst 1260H omdat het de militaire ambities van Beijing ondersteunt en bijdraagt ​​aan de MCF-strategie terwijl het zijn activiteiten in de VS voortzet. CATL, een belangrijke fabrikant van batterijen voor elektrische voertuigen, heeft belangrijke banden met de CCP en het People’s Liberation Army (PLA).

Voor degenen die het niet weten: de NDAA-lijst is bedoeld om transparantie te bieden over Chinese defensiecontractanten die in de Verenigde Staten actief zijn en om de militaire-civiele fusiestrategie (MCF) van de Chinese Communistische Partij (CCP) tegen te gaan.

Bovendien betogen wetgevers dat CATL’s afhankelijkheid van batterijen een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid omdat het een afhankelijkheid van de CCP creëert voor energie-infrastructuur en een bedrijf ondersteunt dat betrokken is bij militaire toepassingen die mogelijk Amerikaanse troepen in toekomstige conflicten tot doelwit kunnen maken.

Bovendien merkte SCCCP op dat CATL’s toewijding aan de MCF-strategie van de CCP wordt onderstreept door zijn partnerschappen met verschillende bedrijven die al zijn vermeld onder Sectie 1260H, waaronder een formeel partnerschap met China Mobile, dat door het Ministerie van Defensie is geïdentificeerd als een Chinese defensiecontractant.