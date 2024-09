Waarom staat Google voor de tweede keer terecht in een antitrustproces?

Google zal op maandag 9 september verschijnen voor de antitrust-rechters in de Verenigde Staten in Alexandria, Virginia. Tijdens deze sessie zal het ministerie van Justitie proberen te bewijzen dat het bedrijf de concurrentie op het gebied van online advertentietechnologie heeft belemmerd. Dit markeert de tweede recente confrontatie van de zoekgigant met het ministerie van Justitie.

Google zal op maandag 9 september verschijnen voor de antitrust-rechters in de Verenigde Staten in Alexandria, Virginia. Tijdens deze sessie zal het ministerie van Justitie proberen te bewijzen dat het bedrijf de concurrentie op het gebied van online advertentietechnologie heeft belemmerd. Dit markeert de tweede recente confrontatie van de zoekgigant met het ministerie van Justitie.

De aanklagers beweren dat Google aanzienlijke controle uitoefent over het technologische kader dat de verspreiding van nieuws en informatie op websites ondersteunt, waarbij elke seconde meer dan 150.000 online advertentieverkopen worden verwerkt.

Deze zaak is cruciaal voor de antitrustregulatoren in de VS die proberen vermeende monopolies in de grote technologie te bestrijden, een taak die zowel onder de Trump- als de Biden-administratie is voortgezet.

Beheerst Google strategisch de advertentietools voor websites?

Het ministerie van Justitie beweert dat Google een complexe strategie heeft gebruikt om de advertentietools voor websites te domineren. Dit omvat het overnemen van andere bedrijven, het opleggen van beperkingen aan het gebruik van zijn tools door klanten en het manipuleren van advertentieveilingen.

In reactie ontkent Google deze beweringen en stelt dat deze de juridische inspanningen van het bedrijf om zijn technologie te ontwikkelen en zijn klanten te ondersteunen verkeerd interpreteren. Het bedrijf stelt ook dat de aanklagers negeren dat de markt voor digitale reclame is verschoven naar apps en verbonden tv, waar Google aanzienlijke concurrentie ondervindt.

Als rechter Leonie Brinkema zou vaststellen dat Google de wet heeft overtreden, zou zij vervolgens de verzoeken van de aanklagers overwegen om Google te dwingen om zich ten minste van Google Ad Manager te ontdoen, een platform dat de advertentieverwerker en advertentie-uitwisseling van Google omvat.

De financieel analist Wedbush heeft gerapporteerd dat de advertentietools van Google in 2020 20 miljard dollar hebben bijgedragen, oftewel 11% van de bruto-omzet van het bedrijf, en ongeveer 1 miljard dollar, oftewel 2,6%, van de operationele winst voor dat jaar. In 2020 vertegenwoordigde Ad Manager 4,1% van de omzet en 1,5% van de operationele winst, volgens het onderzoek van Wedbush en de rechtbankdocumenten. Recente cijfers zijn uit de rechtbankverslagen verwijderd.

Monopolies van grote technologieën onder de loep

Karen Dunn, partner bij Paul, Weiss en een sleutelfiguur in de voorbereidingen voor debatten voor verschillende prominente Democraten, waaronder vice-president Kamala Harris, leidt het verdedigingsteam van Google.

Het juridische team van de regering wordt geleid door Julia Tarver Wood, een ervaren procesadvocaat die vorig jaar bij het ministerie van Justitie is gekomen. Ze werkte eerder bij Paul, Weiss, waar ze klanten vertegenwoordigde zoals American International Group, Mastercard en Amazon.com.

Er wordt verwacht dat het proces, dat enkele weken zal duren, getuigenissen zal omvatten van Google en zijn concurrenten in de digitale reclame-industrie, zoals Trade Desk en Comcast, evenals uitgevers zoals News Corp en Gannett, die volgens de aanklagers negatief zijn beïnvloed door de acties van Google.

Deze zaak maakt deel uit van een bredere reeks van acties tegen vermeende monopolies in de grote technologie. Recentelijk heeft het ministerie van Justitie een uitspraak tegen Google behaald in een afzonderlijke zaak met betrekking tot zijn dominantie in online zoekopdrachten en klaagt het ook Apple aan. Bovendien voert de Federal Trade Commission van de VS rechtszaken tegen Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, en Amazon.