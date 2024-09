Wereldtop in Zuid-Korea Onthult Nieuw “Actieplan” voor Verantwoord Militair AI Gebruik

Een wereldwijde top die dinsdag in Seoul plaatsvond, heeft een nieuw “actieplan” gepresenteerd voor het verantwoordelijke gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) in militaire omgevingen. Dit document biedt meer praktische richtlijnen in vergelijking met een soortgelijke initiatief van vorig jaar, hoewel het juridisch niet bindend blijft.

Vooruitgang sinds de Top in Amsterdam van Vorig Jaar

De top in Seoul bouwt voort op de discussies van een soortgelijke bijeenkomst in Amsterdam van vorig jaar. Tijdens dat evenement steunden ongeveer 60 landen een meer algemeen “oproep tot actie”, die geen juridische verplichtingen inhield. Deze jaar top had als doel om deze discussies verder te brengen door een meer gedetailleerd en uitvoerbaar kader te bieden.

Concrete Stappen naar Verantwoord AI Gebruik

Nederlandse minister van Defensie Ruben Brekelmans benadrukte de verschuiving van conceptueel begrip naar praktische actie. “We zetten verdere concrete stappen,” vertelde Brekelmans aan Reuters. “Vorig jaar ging meer om het creëren van een gedeeld begrip; nu bewegen we meer richting actie.”

Het bijgewerkte document bevat specifieke richtlijnen over risicobeoordelingen, essentiële voorwaarden voor het handhaven van menselijke controle en strategieën voor het opbouwen van vertrouwen om AI-gerelateerde risico’s te beheren. Het behandelt ook de kritische kwestie van het voorkomen dat AI wordt gebruikt om massavernietigingswapens te verspreiden door verschillende actoren, waaronder terroristische groepen, en benadrukt de noodzaak van menselijke supervisie bij het gebruik van kernwapens.

Afstemming met Bestaande Principes en Toekomstige Discussies

Zuid-Koreaanse functionarissen merkten op dat het nieuwe plan in lijn is met eerder vastgestelde principes, zoals de verklaring van de Amerikaanse regering over verantwoord gebruik van AI in de militaire sector. Ondanks deze overeenkomsten, streefde de top in Seoul naar een meer inclusieve en samenwerkende benadering, waarbij werd gezorgd dat de discussies niet door een enkele natie of entiteit werden gedomineerd.

De volgende stappen omvatten het bepalen van de locatie en timing voor toekomstige tops om de dialoog over verantwoord gebruik van AI in militaire toepassingen voort te zetten. Het doel is om een multi-stakeholder benadering te behouden en de evoluerende uitdagingen die door AI in defensiecontexten worden gepresenteerd aan te pakken.