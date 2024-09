Wie is de halfbroer van Barack Obama, waarom steunt Malik Obama Trump?

Voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024 heeft de Keniaans-Amerikaanse zakenman en halfbroer van voormalig president Barack Obama onlangs zijn steun aangekondigd voor de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump.

Malik Obama zei bij X: “Ik ben Malik Obama. Ik ben een geregistreerde Republikein en ik stem op president Donald Trump.”

Deze steunbetuiging komt te midden van intriges die zijn aangewakkerd door een virale foto met de verre familie van Tim Walz in “Walz’s For Trump”-T-shirts, wat een extra laag complexiteit toevoegt aan Malik Obama’s beslissing.

Malik Obama steunde Trump eerder al tegen Democratische kandidaten die door zijn halfbroer werden gesteund, waaronder Joe Biden en Hillary Clinton.

In een interview met The New York Post uitte hij zijn bewondering voor Trump en zei: “Ik mag Trump omdat hij vanuit zijn hart spreekt. Make America Great Again is een geweldige slogan; ik zou hem graag ontmoeten.”

Waarom steunt Malik Obama Donald Trump?

Ondertussen heeft Malik Obama Barack Obama een “diepe teleurstelling” genoemd en Hillary Clinton de schuld gegeven van zijn ontevredenheid met de Democratische Partij. Hij was ook te gast bij Trump-campagne-evenementen, zoals in 2016, en bevestigde zijn steun door te zeggen dat hij “nog steeds 110% achter Trump staat.”

Ooit de getuige bij Barack Obama’s huwelijk met Michelle Robinson in 1992 en bezocht zelfs het Witte Huis tijdens het presidentschap van zijn halfbroer, veranderde Maliks steun nadat hij Barack Obama als egocentrisch zag.

Malik Obama ging in 2022 naar X en beweerde: “Ik bleef Barack Obama zijn hele presidentschap trouw, totdat ik me realiseerde dat hij alleen maar om zichzelf draaide. Toen heb ik hem in de steek gelaten voor president Trump.”

Verder uitte hij ook zijn conservatieve standpunten over maatschappelijke kwesties zoals het homohuwelijk en abortus op sociale media.

Reagerend op Trumps belofte voor gratis IVF-behandelingen als hij herkozen wordt, zei Malik Obama: “We willen meer baby’s. Mijn president.”

Korte informatie over Malik Obama

Malik Obama, een Keniaans-Amerikaanse zakenman en filantroop, staat bekend om zijn verrassende politieke steunbetuigingen en persoonlijke controverses.

Malik is geboren in Kenia en is nu een Amerikaans staatsburger. Hij is de belangrijkste ambassadeur voor Puppet, een softwareconfiguratiebeheertool. Zijn Amerikaanse carrière omvat functies bij bekende organisaties zoals het Amerikaanse Rode Kruis, Lockheed Martin en Fannie Mae.

Hij stelde zich ooit kandidaat voor gouverneur in Siaya, Kenia, de geboorteplaats van zijn vader, maar kreeg slechts 1% van de stemmen. Ondanks deze tegenslag blijven Maliks ambities op beide continenten bestaan.

Zijn persoonlijke leven is gekenmerkt door controverse. Hoewel berichten in 2012 suggereerden dat hij twaalf vrouwen had, heeft Malik verduidelijkt dat hij er drie heeft.

Ondertussen is zijn relatie met Barack Obama beladen met spanningen. Ooit een naaste familielid en getuige op Baracks bruiloft, is hun band in de loop van de tijd verslechterd.

Bovendien heeft hij Barack bekritiseerd omdat hij zijn stichting niet steunt en heeft hij zijn ongenoegen geuit over verschillende aspecten van Baracks presidentschap, waaronder de Amerikaanse acties in Libië.