X hervat operaties in Brazilië nadat Hooggerechtshof verbod opheft: wat leidde tot de sluiting

Het Hooggerechtshof van Brazilië heeft het verbod op X (voorheen Twitter) opgeheven, waardoor het platform, dat eigendom is van Elon Musk, vanaf 8 oktober zijn activiteiten in het land kan hervatten. Deze beslissing kwam nadat X ermee instemde om zich te houden aan de bevelen van de rechtbank, waaronder het betalen van boetes en het aanstellen van een lokale vertegenwoordiger zoals vereist door de Braziliaanse wet. Deze stap markeerde het einde van een maandenlange patstelling tussen Musk en de Braziliaanse rechter Alexandre de Moraes.

Rechter de Moraes gaf toestemming voor de onmiddellijke terugkeer van X nadat het bedrijf boetes had betaald ter waarde van 28 miljoen real (ongeveer 5,1 miljoen dollar). Daarnaast verbond X zich ertoe een lokale vertegenwoordiger aan te wijzen, wat een cruciaal knelpunt was in het voortdurende conflict. De Braziliaanse telecomwaakhond, Anatel, kreeg opdracht om ervoor te zorgen dat de diensten van X binnen 24 uur zouden worden hersteld. Het platform heeft meer dan 20 miljoen gebruikers in Brazilië, waarmee het de vijfde grootste markt wereldwijd is, na Japan, India, Indonesië en het Verenigd Koninkrijk.

Musk’s Botsing met de Rechtspraak

Het oorspronkelijke verbod op X werd opgelegd op 30 augustus, nadat het platform een deadline van 24 uur had gemist om een vertegenwoordiger in Brazilië aan te stellen. Dit volgde op beschuldigingen dat X eerdere gerechtelijke bevelen niet had nageleefd om bepaalde accounts te blokkeren die beschuldigd werden van het verspreiden van desinformatie. De spanningen tussen Musk en rechter de Moraes liepen op toen Musk de rechter publiekelijk bekritiseerde, hem de “dictator van Brazilië” noemde en opriep tot zijn afzetting.

In april 2023 uitte het Global Government Affairs-team van Musk zorgen over de verplichting om populaire accounts in Brazilië zonder duidelijke rechtvaardiging te blokkeren. Musk beweerde dat deze censuur de rechten op vrije meningsuiting schond, een principe dat hij consequent promoot. Ondanks zijn standpunt als “absolute voorstander van vrije meningsuiting” heeft X zich echter in andere landen, waaronder India, aan vergelijkbare overheidsbevelen gehouden.

De Rol van Rechter de Moraes en Controverse

Rechter Alexandre de Moraes, die toezicht heeft gehouden op spraakmakende zaken in Brazilië, waaronder onderzoeken naar voormalig president Jair Bolsonaro, is een polariserende figuur. Hij beval X om accounts te blokkeren die gelinkt waren aan het verspreiden van desinformatie, wat hij ziet als een ernstige bedreiging voor de Braziliaanse democratie. Na het niet-naleven door X legde de Moraes het platform boetes op en bevroor hij de activa van Musk’s Starlink-satellietinternetdienst.

De Moraes is geen onbekende in controverse. In 2022 beval hij een tijdelijk verbod op de berichtendienst Telegram vanwege het gebrek aan medewerking aan onderzoeken, hoewel het verbod later werd opgeheven. Zijn uitspraken, met name die met betrekking tot technologieplatforms, hebben debatten op gang gebracht over de balans tussen regulering en vrijheid van meningsuiting, waarbij velen in de rechtse politieke kringen van Brazilië hem van vooringenomenheid beschuldigen.

Musk’s Uitdaging en de Grotere Strijd

Musk heeft openlijk enkele van de uitspraken van de Moraes uitgedaagd, weigerde de toegang tot X via Starlink te blokkeren en betwistte de autoriteit van het Braziliaanse rechtssysteem. Het conflict tussen overheden en technologiebedrijven over inhoudsregulering is een wereldwijd probleem geworden, waarbij Brazilië nu centraal staat in het debat. De regering van president Luiz Inácio Lula da Silva heeft de Moraes gesteund en benadrukte de noodzaak om gerechtelijke uitspraken te handhaven en de rechtsstaat te bewaren, zelfs wanneer miljardairs betrokken zijn.