Zuid-Chinese Zee: Waarom de Spanningen Tussen China en de Filipijnen Groeien in de Betwiste Wateren

Chinese en Filipijnse kustwachtboten zijn zaterdag met elkaar in aanvaring gekomen in een betwist gebied van de Zuid-Chinese Zee, wat het nieuwste voorval markeert te midden van oplopende spanningen tussen de twee landen. Beide partijen geven elkaar de schuld van het incident.

Liu Dejun, een woordvoerder van de Chinese Kustwacht, beschuldigde het Filipijnse kustwachtvaartuig 9701 ervan opzettelijk de aanvaring te hebben veroorzaakt op een “onprofessionele en gevaarlijke manier” nabij het Xianbin Riff om 12:06 uur op zaterdag. Liu verklaarde dat de Chinese maritieme politie de nodige maatregelen zou nemen om dergelijke daden te voorkomen, volgens een verklaring op de website van de Kustwacht.

Commodore Jay Tarriela van de Filipijnen meldde dat een China Kustwacht schip “rechtstreeks en opzettelijk” een Filipijns kustwachtvaartuig had geramd. Tijdens een briefing die live op Facebook werd uitgezonden, beweerde Tarriela dat het Filipijnse kustwachtvaartuig het Chinese schip niet had uitgedaagd en merkte op dat de aanvaring de Filipijnse boot had beschadigd.

China heeft een steeds agressievere benadering aangenomen ten opzichte van Filipijnse schepen, waarbij het hen beschuldigt van het binnendringen van wateren die Beijing als zijn eigen beschouwt, ondanks een internationale arbitrage die in het voordeel van Manila heeft geoordeeld. Na herhaalde incidenten hebben de twee landen geprobeerd een “voorlopige regeling” te implementeren om de spanningen in bepaalde betwiste wateren te verminderen.

De Filipijnen hebben aangegeven de reikwijdte van deze overeenkomst te overwegen uit te breiden. De regering heeft echter ook gewaarschuwd dat de acties van China de inspanningen ondermijnen om vertrouwen tussen beide partijen op te bouwen.

Filipijnen zullen aanwezigheid in Zuid-Chinese Zee versterken

Na jaren van inactiviteit onder een pro-Beijing regering, richten de Filipijnen zich nu op het versterken van hun aanwezigheid in de Zuid-Chinese Zee door de lokale scheepsbouw nieuw leven in te blazen – een strategische verschuiving die veel analisten als lange tijd over due beschouwen.

Oorspronkelijk aangekondigd in 2012, was het moderniseringsplan van de Filipijnse Marine gericht op het verwerven van een robuuste vloot, inclusief zes anti-luchtvaarts fregatten en drie aanvalsonderzeeërs. Tot dit jaar heeft het echter slechts twee moderne fregatten in gebruik – de BRP José Rizal en BRP Antonio Luna – naast enkele andere vaartuigen, waardoor het kwetsbaar is in een regio vol spanningen.

Defensieanalisten hebben Manila bekritiseerd, zeggende dat zes jaar verloren zijn gegaan tijdens de regering van voormalig president Rodrigo Duterte, die naar Beijing was gericht en de militaire samenwerking met de Verenigde Staten had verminderd. Hij voegde eraan toe dat het land nu moet inhalen en benadrukte de noodzaak om industrieën en mensen te mobiliseren.

Met de toenemende conflicten tussen Filipijnse en Chinese vaartuigen in de Zuid-Chinese Zee, heeft de stijgende spanning de focus van Manila op defensie aangescherpt.

In januari allocateerde president Ferdinand Marcos Jnr ongeveer $35 miljard voor militaire modernisering, waarbij hij het “Re-Horizon 3” initiatief goedkeurde dat de upgrade van marinekrachten in het komende decennium prioriteit geeft. Filipijnse Marine woordvoerder Commodore Roy Vincent Trinidad meldde in mei aan de lokale media dat het bouwen van schepen in eigen land beter is voor de economie, en wees erop dat het onderhoud van vaartuigen gekocht uit het buitenland duurder is dan hun oorspronkelijke kosten.

Naast de twee fregatten heeft de Filipijnen twee amfibische transportschepen, drie korvetten, zes kustwachtschepen en negen snelle aanvalsboten.

Strategische wateren van de Zuid-Chinese Zee

De Zuid-Chinese Zee, een deel van de westelijke Stille Oceaan, ligt tussen Zuid-China, Taiwan, de Filipijnen, Indonesië, Vietnam, Thailand, Cambodja en Maleisië.

Volgens de Verenigde Naties Conferentie over Handel en Ontwikkeling (UNCTAD) passeert ongeveer een derde van de wereldwijde maritieme handel jaarlijks de 3,5 miljoen vierkante kilometer (1,4 miljoen vierkante mijl) grote zeestraat. Ongeveer 40% van de wereldwijde verhandelde petroleumproducten wordt elk jaar via deze zee vervoerd.

In 2016 schatte het Center for Strategic and International Studies (CSIS) in Washington dat goederen en grondstoffen ter waarde van $3,6 biljoen (€3,29 biljoen) door de zeestraat passeerden. Een andere schatting suggereerde dat de waarde zelfs tot $5,3 biljoen kon oplopen.

Onderzoekers van Duke University in North Carolina schatten dat de totale handel die zowel door de Zuid-Chinese Zee als de Oost-Chinese Zee – die ligt tussen China, de twee Koreaanse landen en Japan – passeert, jaarlijks $7,4 biljoen bedraagt.

Elk jaar passeren tienduizenden vrachtschepen de Zuid-Chinese Zee, die ongeveer 40% van China’s handel, een derde van die van India, en 20% van Japan’s handel met de rest van de wereld vervoeren, op basis van gegevens van CSIS.

Voor heel Azië is de economische veiligheid van China, India en Japan het meest nauw verbonden met de soepele werking van deze waterweg. De Zuid-Chinese Zee is een cruciaal kruispunt voor intra-Aziatische handel evenals commercie met Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

China’s hegemonie in de Zuid-Chinese Zee

De Zuid-Chinese Zee is een controversieel onderwerp omdat Beijing bijna alles ervan als zijn eigen beschouwt, een standpunt dat buurlanden verontrust, die beweren dat China’s territoriale claims hun exclusieve economische zones inbreuk maken. China heeft een uitspraak van 2016 van een internationale arbitrage rechtbank in Den Haag, Nederland, genegeerd, die stelde dat Beijing geen juridische of historische basis heeft voor zijn uitgebreide claims onder internationaal recht.

Onlangs heeft het Chinese leger steeds agressievere acties ondernomen in de zeestraat, waaronder botsingen met Filipijnse schepen, wat de angst voor een potentiële grootschalige conflict vergroot. De Verenigde Staten hebben herhaaldelijk gewaarschuwd dat zij verplicht zijn de Filipijnen te verdedigen als het Filipijnse leger zou worden aangevallen, ook in de Zuid-Chinese Zee.

Vorige maand heeft Vietnam een claim ingediend bij de Verenigde Naties voor een uitgebreid continentaal plat voorbij de huidige 200 zeemijlen (370 kilometer) in de zeestraat, na een soortgelijke stap door de Filipijnen in juni.

China beschouwt ook Taiwan, dat zich 75 jaar geleden na een burgeroorlog van het vasteland heeft afgescheiden, als een afvallige provincie die uiteindelijk herenigd moet worden. Bezorgdheid dat Beijing mogelijk militaire kracht zou kunnen gebruiken om het democratische eiland onder controle te brengen, heeft de spanningen in de Zuid-Chinese Zee verder verhoogd.

De Zuid-Chinese Zee is betwist vanwege de geschatte 5,38 biljoen kubieke meter (190 biljoen kubieke voet) bewezen en waarschijnlijke aardgasreserves en 11 miljard vaten olie, volgens de Amerikaanse Energy Information Administration.

De betwiste wateren bevatten ook significante afzettingen van zeldzame aardmineralen, die essentieel zijn voor China’s technologische ambities, inclusief de productie van elektrische voertuigen batterijen en geavanceerde elektronica.

Malakka-straat: Een groter gevaar

Hoewel de huidige spanningen voornamelijk China, de Filipijnen en Taiwan betreffen, ligt de grootste bedreiging voor de handel in de Zuid-Chinese Zee mogelijk in de Malakka-straat, die verder naar het zuiden ligt tussen Maleisië, Indonesië en Singapore.

Volgens de Amerikaanse Energy Information Administration (EIA) passeerden vorig jaar 23,7 miljoen vaten olie en petroleumproducten dagelijks de straat, een volume dat 13% hoger is dan dat via de Straat van Hormuz.

Op het smalste punt is de Malakka-straat slechts 64 kilometer breed, waardoor het al kwetsbaar is voor congestie en aanvaringen. In de loop der tijd zijn er talloze incidenten van diefstal en piraterij in deze waterweg geweest.

Sommige geopolitieke en militaire experts hebben gesuggereerd dat, bijvoorbeeld, als China Taiwan zou aanvallen, de VS en zijn bondgenoten mogelijk de Malakka-straat zouden kunnen blokkeren, waardoor de toegang van China tot olie en zijn vermogen om goederen uit de grootste economie van Azië te exporteren, zou worden beperkt.