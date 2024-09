Zwitserland: Meerdere gearresteerd voor vermoedelijke sterfgevallen met zelfmoordcapsule

In Noord-Zwitserland heeft de politie meerdere personen aangehouden en een strafzaak geopend met betrekking tot de vermoedelijke dood van een persoon met behulp van een nieuwe “zelfmoordcapsule”.

Details over zelfmoordcapsule

Deze zelfmoordcapsule, Sarco genaamd, is ontworpen om een ​​persoon in staat te stellen op een knop te drukken die stikstofgas in de verzegelde kamer injecteert. Als gevolg hiervan vallen ze in slaap en sterven ze binnen enkele minuten door verstikking.

Verband tussen Sarco-capsule en zelfmoord?

Volgens de autoriteiten van het kanton Schaffhausen werden ze maandag voor het eerst door een advocatenkantoor op de hoogte gebracht van een geassisteerde zelfmoord met de Sarco-capsule in de buurt van een boshut in Merishausen.

In een verklaring bevestigde de politie dat “meerdere personen” in hechtenis waren genomen en dat aanklagers nog steeds onderzoek doen naar mogelijke aanzetting en medeplichtigheid aan de zelfmoord.

Echter, een in Nederland gevestigde organisatie voor geassisteerde zelfmoord, Exit International, heeft onlangs de verantwoordelijkheid opgeëist voor de ontwikkeling van het 3D-geprinte apparaat, dat meer dan $ 1 miljoen waard is.

Dr. Philip Nitschke, een Australische arts die verbonden is aan Exit International, verklaarde dat zijn organisatie juridisch advies had gekregen waaruit bleek dat het gebruik van de Sarco-capsule legaal zou zijn in Zwitserland.

Maar in juli waarschuwde Peter Sticher, een officier van justitie in Schaffhausen, de advocaten van Exit International dat elke gebruiker van de capsule strafrechtelijk vervolgd zou kunnen worden als deze zou worden gebruikt, met mogelijke straffen van maximaal vijf jaar gevangenisstraf. Verder hebben de aanklagers in andere Zwitserse regio’s ook gesuggereerd dat het gebruik van de capsule tot vervolging zou kunnen leiden.

Wat de Zwitserse wet zegt over zelfmoord

Ondertussen staat de Zwitserse wet hulp bij zelfdoding toe, zolang het individu zijn eigen leven neemt zonder “externe hulp”, en degenen die helpen bij het proces dit doen zonder “enig zelfzuchtig motief”, onthult een overheidswebsite.