Brad Pitt está completamente fora de cena? Angelina Jolie fecha ator para cuidar do filho ferido Pax

O drama familiar Jolie-Pitt continua a se desenrolar. À medida que as tensões aumentam, com vários dos filhos de Angelina Jolie e Brad Pitt abandonando o sobrenome do pai, um recente acidente quase fatal acrescentou à sua turbulência emocional.

Pax Jolie, o filho do casal, foi hospitalizado com ferimentos na cabeça após um acidente relatado envolvendo sua e-bike e um carro, que ocorreu enquanto ele não usava capacete. Apesar dessa situação angustiante, Pitt supostamente não tem contato direto com seu filho, com fontes sugerindo que Jolie o “afastou completamente” devido ao alegado “histórico de abuso físico” de Pitt, que, segundo ela, prejudica seu papel como pai.

Um informante, que se acredita estar próximo de Brad Pitt, criticou ainda mais Jolie, alegando que ela “envenenou os filhos contra ele.”

“Ela é quem está lá dia após dia” Uma fonte disse à InTouchWeekly: “Do ponto de vista de Brad, é absurdo que ela tente colocar qualquer tipo de culpa nele. Ela é quem está lá dia após dia, ele mal está por perto porque ela o afastou totalmente e envenenou os filhos contra ele.”

O informante também mencionou que Pitt “adoraria estar mais presente para Pax e todos os filhos, mas ela conseguiu virá-los tanto contra ele que ele está praticamente fora do quadro”, acrescentando: “Então, tentar de repente culpá-lo quando algo dá errado é completamente injusto.”

A pessoa que comentou sobre a questão também descreveu o acidente de Pax como um “acidente” em relação a como a família estava lidando com isso enquanto estava em “estado de choque.”

Encontrando algum terreno comum, a fonte disse: “É uma pena que, mesmo agora, esses dois encontrem uma maneira de usar isso um contra o outro. Qualquer coisa que dê errado, eles automaticamente culpam um ao outro.”

Brad Pitt não está em contato com seus filhos? Enquanto Brad Pitt e Angelina Jolie continuam sua batalha legal sobre sua vinícola francesa, Pitt teve contato mínimo com seus filhos mais velhos. Embora ele mantenha direitos legais para passar tempo com os mais jovens, sua participação com eles tem sido “limitada nos últimos meses” devido a seus compromissos de filmagem.

Enquanto isso, Pitt se reuniu com George Clooney para um dos filmes mais aguardados do ano, Wolfs. Mesmo antes de seu lançamento, uma sequência já está em desenvolvimento.

Um recente relatório do TMZ revelou que, apesar de não estar em contato com seu filho há anos, o ator de 60 anos está “grato” pelas atualizações sobre ele de “pessoas preocupadas ao redor da família.”

O angustiante acidente de Pax ocorreu na área de Los Feliz em Los Angeles no dia 29 de julho. A testemunha Lola Cavalli disse ao ET que tentou controlar o sangramento aplicando pressão em sua cabeça. Embora ela não tenha visto “muito sangue” naquele momento, ela observou que “sua boca estava cheia de sangue” quando ele tentou falar.