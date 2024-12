Disney Channel a fechar nos EUA? Eis o que realmente está a acontecer!

À medida que 2024 chega ao fim, as especulações online sobre o futuro do Disney Channel nos Estados Unidos suscitam preocupação entre os fãs. Têm circulado rumores, com muitos utilizadores das redes sociais a sugerir que o querido canal pode estar a fechar nos EUA. No entanto, a Disney não fez qualquer anúncio oficial sobre o encerramento do seu principal canal de televisão na América do Norte.

Embora o Disney Channel continue a funcionar na América, a empresa já fechou vários canais a nível internacional, como a Austrália e o Sudeste Asiático, Itália e Reino Unido, Coreia do Sul e muitos mais. Para piorar a situação, o Disney XD, outro canal da empresa, também foi descontinuado em alguns destes países. Tal mudança da televisão convencional faz soar o alarme sobre o que está para vir, transformando a TV linear da Disney numa obsolescência global.

Já se verificam grandes mudanças em alguns países. O Disney XD em França foi encerrado; O Disney Junior e o Disney Channel seriam encerrados a 1 de janeiro de 2025. O Disney Channel também seria encerrado a 7 de janeiro de 2025, em Espanha. Tudo isto faria parte da estratégia mais ampla da Disney para consolidar os seus serviços para o rápido crescimento que é o serviço de streaming dos EUA, Disney+.

Apesar de todas as paralisações globais, não há qualquer anúncio oficial sobre o encerramento do Disney Channel nos EUA. De acordo com um utilizador na sua conta X (o antigo Twitter), as pessoas estavam a mentir sobre a paralisação nos EUA, pois na verdade estavam a falar sobre as mudanças internacionais da Disney e não sobre os EUA em relação à Disney.

O Disney+ desempenhou um papel importante em todo este processo porque a Disney também deixou claro que “toda a programação anteriormente transmitida no Disney Channel estará disponível no Disney+ on-demand para flexibilidade dos espectadores”. Faz agora parte do que muitos consideram o novo fenómeno de perturbação dos serviços tradicionais de cabo e satélite devido ao streaming digital.

Embora este não seja um anúncio oficial da Disney sobre o encerramento do Disney Channel nos EUA, parece que a mudança da empresa para o Disney+ parece anunciar o fim da era da televisão linear. A boa notícia para os fãs acérrimos do canal é que podem aceder ao conteúdo dos seus canais favoritos através da plataforma. O que ainda está por ver é se a subscrição do Disney Channel nos EUA também se internacionalizará.

Por enquanto, é seguro dizer que o Disney Channel nos Estados Unidos continua operacional, sem planos imediatos de encerramento. No entanto, a mudança no panorama do consumo de media continua a levantar questões sobre o futuro das redes de TV tradicionais na era do streaming.