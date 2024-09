Fama de Harry Potter Maggie Smith morre aos 89 anos – uma olhada em seus dois casamentos

Ela ganhou reconhecimento primeiro no teatro, atuando em produções como Mary, Mary, Othello e Private Lives no West End de Londres e na Broadway, antes de transitar para o cinema, onde estrelou filmes populares como California Suite, A Room With a View, Gosford Park e The Best Exotic Marigold Hotel.

Dame Maggie Smith, a renomada atriz mais conhecida por seus papéis em Harry Potter e Downton Abbey, faleceu aos 89 anos. Seus filhos, Chris Larkin e Toby Stephens, confirmaram que ela morreu na manhã de sexta-feira em um hospital de Londres.

A ilustre carreira de Smith se estendeu por décadas, conquistando grande aclamação tanto no teatro quanto no cinema. Ela recebeu um Oscar e um BAFTA por sua atuação em The Prime of Miss Jean Brodie em 1969.

Ela ganhou reconhecimento primeiro no teatro, atuando em produções como Mary, Mary, Othello e Private Lives no West End de Londres e na Broadway, antes de transitar para o cinema, onde estrelou filmes populares como California Suite, A Room With a View, Gosford Park e The Best Exotic Marigold Hotel.

Smith experimentou uma ressurgência de popularidade mais tarde em sua carreira, cativando novos públicos como a Condessa Violet Crawley em Downton Abbey e a Professora Minerva McGonagall na série Harry Potter. Em 1990, ela foi homenageada com o título de Dame Comandante da Ordem do Império Britânico por suas contribuições às artes.

Um olhar sobre os dois casamentos de Maggie Smith

Os casamentos de Maggie Smith foram intimamente ligados ao seu tempo no teatro. Ela se casou duas vezes: primeiro com o ator Robert Stephens e depois com o dramaturgo Beverly Cross.

Smith conheceu Cross anos antes de conhecer Stephens, mas foi após ser apresentada a Stephens no National Theatre que eles começaram seu relacionamento. Smith contou posteriormente ao Guardian que Cross, com quem ela estava namorando na época, foi quem a incentivou a entrar no teatro, levando ao seu encontro com Stephens. Ela brincou: “Foi inteiramente culpa de Bev. Ele me fez ir para o National Theatre quando eu já tinha dito não.”

Maggie Smith se casa com Robert Stephens

Smith se casou com Stephens em 1967, e eles tiveram dois filhos, Christopher e Toby, ambos atores. O casal atuou junto em filmes como The Prime of Miss Jean Brodie, pelo qual Smith ganhou seu primeiro Oscar, e Travels with My Aunt.

No entanto, o relacionamento começou a se deteriorar devido aos problemas de saúde mental de Stephens e à sua infidelidade, levando à separação em 1973. Mais tarde, Smith refletiu que o casamento era irreparável devido às traições de Stephens, mas reconheceu que era grata pelos filhos.

Maggie Smith se casa com Beverly Cross

Dois anos depois, em 1975, Smith se casou com Beverly Cross, que ela conhecia desde o início dos anos 1950. Cross permaneceu conectado a Smith durante seu primeiro casamento e a escalou para uma de suas peças em 1960.

Após seu divórcio, Smith e Cross iniciaram um relacionamento, e ele se tornou uma figura paterna para seus dois filhos. Eles permaneceram casados até a morte de Cross em 1998. Em entrevistas posteriores, Smith falou sobre a dificuldade de perder seu segundo marido e afirmou que não tinha o desejo de se casar novamente.

Smith sempre falou com carinho de seus dois falecidos maridos, especialmente por seu impacto em sua vida e em sua família.