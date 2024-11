Kai Trump Compartilha Vlog da Celebração da Eleição no Mar-A-Lago Pela Vitória de Seu Avô Donald Trump

A neta de Donald Trump, Kai, compartilhou uma visão sincera da celebração da eleição no Mar-a-Lago, refletindo seu orgulho e emoção pela vitória de seu avô.

Compartilhando uma visão íntima dos bastidores da festa eleitoral no Mar-a-Lago, Kai Trump, de 17 anos, disse que ela e sua família se emocionaram cada vez mais com o triunfo de seu avô. Filha de Donald Trump Jr. e sua ex-esposa Vanessa, Kai revelou os eventos que levaram à declaração da vitória de Donald Trump sobre Kamala Harris, uma vitória eleitoral tão emocionante quanto celebratória para a família.

Kai postou um vlog detalhado em seu canal, mostrando sua preparação e a expectativa que aumentava durante a noite da eleição. Em seu vídeo, Kai é vista se arrumando e, em seguida, vestindo um deslumbrante vestido preto tomara-que-caia com sapatos dourados.

Com uma mistura de empolgação e nervosismo, ela se dirigiu ao Mar-a-Lago, a propriedade de Trump na Flórida, onde familiares e amigos estavam reunidos para apoiar o ex-presidente. “Não vejo meu avô há um tempo porque ele está em campanha”, disse ela no carro, citando a dificuldade de encontrá-lo durante os últimos dias agitados de sua campanha. “Ele tem me ligado quase todos os dias.” Hoje estou pronta para comemorar, e espero que ganhemos.

A Nervosidade Antecipatória de Kai

Durante a noite, Kai revelou estar ansiosa e esperançosa ao mesmo tempo. Ela expressou seu profundo orgulho, dizendo que seu avô é um homem trabalhador e determinado.

Dentro do Mar-a-Lago, o ambiente era acolhedor, com sofás organizados em frente a três grandes telas mostrando a cobertura ao vivo da eleição. Entre os presentes estavam Don Jr., Eric, Barron, Tiffany, Ivanka e seu marido, Jared Kushner, além do bilionário Elon Musk e amigos próximos.

Conforme a noite avançava e as contagens de votos eram atualizadas, um clima de suspense misturado com momentos de alívio era compartilhado com familiares e aliados.

Uma Noite de Altos e Baixos com Reflexões de Kai

Em um clipe gravado dias depois, ela refletiu sobre aquela noite inesquecível, lembrando que não conseguiu continuar filmando quando os resultados confirmaram a vitória de Trump. “Estávamos celebrando como uma família.”

Uma das partes mais tocantes de seu vídeo foi quando Kai relatou sua reação à notícia de que Trump havia vencido na Pensilvânia. Ela revelou que chorou ao saber da vitória decisiva, dizendo que aquela noite foi realmente especial para toda a família.

“Ele é realmente uma pessoa incrível e leal à América,” disse Kai. “Ele realmente não tira pausas, não faz nada além de trabalhar,” enfatizando o grande exemplo que ele é em sua vida.