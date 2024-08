Os criadores de covinhas funcionam mesmo? Influenciadores recorrem a covinhas falsas para um sorriso perfeito

As covinhas há muito são consideradas uma característica encantadora, com celebridades como Shah Rukh Khan, Preity Zinta e Alia Bhatt cativando o público com seus sorrisos côncavos e charmosos. Embora as covinhas geralmente sejam vistas como uma característica genética em vez de um aprimoramento estético, o apelo dessas indentations faciais levou muitos a buscar maneiras de replicá-las. No mundo atual, impulsionado pelas redes sociais, as ferramentas para criar covinhas falsas tornaram-se uma tendência popular, mas quão eficazes são esses métodos?

A Popularidade das Covinhas Falsas

O surgimento dos influenciadores de beleza introduziu uma variedade de técnicas para criar a ilusão de covinhas sem recorrer à cirurgia. A criadora de conteúdo Hitika Sachdev, que tem 230.000 seguidores no Instagram, explica o apelo: “As covinhas falsas são populares agora entre a Geração Z porque dão ao seu rosto uma vibe fofa e divertida sem necessidade de cirurgia. Além disso, as covinhas falsas permitem criatividade e autoexpressão, pois você pode experimentar diferentes estilos e locais para personalizar seu visual. É uma maneira divertida e temporária de realçar suas características.”

Apesar de sua popularidade, a eficácia e a segurança dessas ferramentas ainda estão sob escrutínio.

O Que Causa as Covinhas?

As covinhas são causadas por uma diferença genética nos músculos faciais e no tecido conjuntivo. A Dra. Niti Gaur, dermatologista e fundadora da Citrine Clinic em Gurugram, explica: “As covinhas são causadas por um crescimento irregular de um músculo chamado músculo zigomático maior durante o desenvolvimento embrionário. Esse músculo puxa a boca para cima e para baixo, criando expressões faciais de prazer ou dor. Quando esse músculo se divide em dois grupos, um acima e outro abaixo do canto da boca, resulta na criação de covinhas.”

Covinhas Artificiais: A Abordagem Cirúrgica

Para aqueles que desejam covinhas permanentes, existe um procedimento estético conhecido como dimpleplastia. A Dra. Ruby Sachdev, médica estética no Hospital Gleneagles em Bengaluru, descreve o processo: “As covinhas artificiais são criadas através de um procedimento estético conhecido como dimpleplastia. O músculo, a mucosa e a parte interna da pele são alterados de forma a parecerem uma covinha. Isso envolve fazer uma pequena incisão dentro da bochecha e criar uma sutura que conecta a parte inferior da pele com os músculos faciais mais profundos. Quando a sutura cicatriza, cria uma indentação permanente que imita uma covinha natural.”

A Dra. Shilpi Bhadani, cirurgiã plástica e estética e fundadora da SB Aesthetics em Gurugram, acrescenta: “O procedimento é geralmente rápido, com um tempo de recuperação mínimo.”

As Limitações das Ferramentas de Covinhas Falsas

Por outro lado, as ferramentas para covinhas falsas, que ganharam atenção nas redes sociais, são menos eficazes. A Dra. Gaur explica: “Existem vários métodos para criar a ilusão de covinhas, como técnicas de maquiagem, piercings de covinha e dispositivos de sucção das bochechas. Técnicas de maquiagem envolvem a aplicação de um tom mais escuro de blush ou pó de contorno para criar um efeito de sombra. Piercings de covinha podem imitar covinhas, mas apresentam riscos como infecção e cicatrização. Dispositivos de sucção das bochechas criam temporariamente uma indentação nas bochechas, mas podem causar irritação e vermelhidão com o uso prolongado.”

A Dra. Bhadani é crítica em relação às ferramentas de covinhas falsas: “Elas não são eficazes, independentemente do que os vídeos possam mostrar. Qualquer coisa mais permanente requer um procedimento cirúrgico. Essas ferramentas apenas movem temporariamente o tecido, criando uma indentação por alguns minutos.” A Dra. Sachdev concorda, afirmando: “Embora as ferramentas e truques online para criar covinhas temporárias possam parecer atraentes, muitas vezes são truques e carecem de respaldo científico. Esses métodos geralmente envolvem aplicar pressão na pele, o que pode criar uma indentação temporária, mas é improvável que resulte em covinhas duradouras.”

Prós e Contras dos Métodos de Covinhas Falsas

As ferramentas para covinhas falsas, como maquiagem e dispositivos de sucção, têm uma gama de benefícios e desvantagens. A principal vantagem é que elas não requerem intervenção cirúrgica, ao contrário da dimpleplastia. No entanto, essas ferramentas podem levar a escurecimento temporário da pele, hiperpigmentação, inflamação e até cicatrização se usadas em excesso.

Veredicto Final

Os especialistas concordam que, embora as ferramentas para covinhas falsas ofereçam uma solução temporária, elas não substituem as covinhas naturais e permanentes. A Dra. Bhadani considera essas ferramentas como “truques projetados para obter lucro rápido chamando a atenção das pessoas”, enquanto a Dra. Sachdev enfatiza a importância da segurança e da saúde a longo prazo: “Como profissional médica, não apoio o uso de criadores de covinhas falsas ou outros métodos não verificados para alterar a aparência. Se alguém está genuinamente interessado em obter covinhas, é melhor consultar um cirurgião estético qualificado que possa fornecer opções seguras e eficazes.”

Em última análise, para aqueles interessados em uma mudança duradoura, consultar um profissional é o caminho mais seguro, enquanto os métodos temporários devem ser abordados com cautela.