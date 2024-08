O que são mesas de pastoreio? Novas tendências que transformam o catering para eventos com refeições artísticas e interativas

Para aqueles que adoram receber ou participar de encontros sociais, o aumento dos “grazing tables” (mesas de degustação) é difícil de ignorar. Essas exibições visualmente impressionantes redefiniram a maneira como servimos aperitivos e bebidas, evoluindo para um deleite culinário e um centro de atração visual.

Os “grazing tables” se tornaram uma característica popular em vários eventos, desde casamentos e festas de aniversário até chás de bebê — e até mesmo funerais. Embora o conceito de refeições comunitárias exista há séculos, ele ganhou destaque recentemente em configurações sociais modernas, conquistando a internet e nossos encontros.

O que é um Grazing Table?

Um “grazing table” é essencialmente uma grande exibição de alimentos dispostos de forma intrincada, projetada para que os convidados desfrutem no seu próprio ritmo. Ao contrário dos buffets tradicionais, que frequentemente seguem uma estrutura mais formal, os “grazing tables” focam na abundância e na variedade. Sua natureza versátil significa que podem acomodar uma ampla gama de preferências alimentares, incluindo opções à base de plantas e sem glúten, garantindo que haja algo para todos.

Suramya Uppal, uma chef treinada no Le Cordon Bleu em Londres, voltou para Delhi há três anos para estabelecer o The Maison Pantry by Saloni’s Kitchen. Sua marca se especializa em curar “grazing tables”, tábuas de charcutaria e cestas de presente para vários eventos. Suramya descreve os “grazing tables” como “todos os seus alimentos favoritos dispostos lindamente em uma mesa com precisão e amor.” Essas mesas geralmente apresentam uma variedade de aperitivos, queijos, sobremesas, molhos frescos, pães, saladas, frutas, biscoitos, chips e até bebidas.

Richa Agarwal, fundadora do The Platter Tales em Mumbai, fornece sua perspectiva sobre a tendência: “Os ‘grazing tables’ são sobre arranjar cuidadosamente pequenas porções, como rolinhos de lasanha de abobrinha, sliders e chips com molhos, que são fáceis de pegar e saborear enquanto você mingles. Nosso foco está em equilibrar uma experiência alimentar deliciosa com um apelo visual, usando flores frescas, tábuas de madeira elegantes e decoração minimalista para criar um visual chique e contemporâneo que se adapta a festas de aniversário e lançamentos de marcas.”

Richa observa que “no último ano, os ‘grazing tables’ ganharam crescente popularidade devido à sua conveniência elegante e apelo visual. A disposição dos alimentos facilita a socialização, permitindo que os convidados se movam livremente enquanto se concentram na programação do evento.”

Um Toque de História

Embora o “grazing table” moderno seja uma inovação contemporânea, suas raízes podem ser rastreadas até as tradições de jantar comunitário do Mediterrâneo. As exibições de antipasto e mezze há muito abraçam a ideia de comer de forma descontraída e comunitária, onde a comida serve como uma experiência sensorial e um meio de sustento.

Na antiga Índia, as refeições comunitárias simbolizavam unidade e companheirismo. A tradição de servir comida em um Thali — um prato redondo usado para refeições — originou-se desses encontros comunitários. Em muitas comunidades, compartilhar comida de um prato ou folha comum permanece uma prática valorizada.

O “grazing table”, como conhecemos, começou a ganhar popularidade na Austrália e na Nova Zelândia no final dos anos 2010. Os fornecedores ofereceram essas exibições elaboradas como uma alternativa relaxada, mas sofisticada, ao catering tradicional para eventos. A tendência rapidamente se espalhou para o Reino Unido, os EUA e além, à medida que as pessoas procuravam maneiras mais visualmente atraentes e informais de entreter. Esta tendência está agora ganhando força na Índia.

Grazing Table vs. Charcuterie Board vs. Buffet

É importante distinguir entre “grazing tables”, tábuas de charcutaria e buffets. Embora compartilhem semelhanças, eles atendem a necessidades e escalas diferentes.

Say Cheese by Ruchi, outra marca com sede em Delhi especializada em tábuas de queijo e charcutaria, bem como “grazing tables”, oferece insights sobre as diferenças. A fundadora Ruchi Rai explica: “Uma tábua de charcutaria é um estilo francês de servir frios, queijos, crudités, frutas, conservas e pães ou biscoitos, geralmente em uma tábua de madeira para encontros menores. Em contraste, um ‘grazing table’ é uma configuração em maior escala projetada para eventos maiores.”

Ruchi elabora: “Um ‘grazing table’ difere de uma tábua de charcutaria de três maneiras: tamanho do público, variedade e propósito. Enquanto uma tábua de charcutaria é destinada a encontros íntimos, focando em um menu menor com ênfase em queijos e frutas frescas—frequentemente acompanhando vinho e servida como parte de um banquete maior—um ‘grazing table’ atende a encontros maiores. Oferece uma variedade mais ampla de opções em tamanho de mordida, projetadas para acompanhar atividades como socialização ou lançamentos de produtos.”

Buffets, por outro lado, são tipicamente projetados para servir públicos maiores, frequentemente de 75 a 100 pessoas. “Grazing tables”, em contraste, são adequados para 20 a 50 convidados e servem como um complemento ao evento principal, em vez de serem a refeição principal.

O Que Está no Menu

Um “grazing table” pode incluir uma ampla gama de itens e pode ser temático para se adequar a diferentes eventos e preferências. Suramya segue a regra “4-4-4-4”, apresentando quatro tipos de queijo, quatro tipos de aperitivos em tamanho de mordida, quatro tipos de molhos e quatro tipos de biscoitos, juntamente com frutas frescas e saladas individualmente servidas.

Temas podem adicionar um toque único aos “grazing tables”. Suramya lembra de um evento memorável com o tema “Festivais da Índia”, exibindo comidas de rua como Bombay vada pav, bhel puri, dhokla e molhos de fusão como tzatziki de pudina. “Foi nossa mesa mais colorida e grandiosa,” ela diz. Os temas podem variar de chás de bebê a eventos corporativos e além, com diversos petiscos além de apenas queijo e charcutaria.

Etiqueta do Grazing Table

Ao montar um “grazing table”, várias considerações garantem uma experiência tranquila tanto para anfitriões quanto para convidados:

• Chef: Mantenha os tamanhos das porções modestos, evite itens complicados de dupla imersão e evite alimentos difíceis de comer. Acessibilidade é fundamental.

• Anfitrião: Rotule claramente os itens alimentares, especialmente para alérgenos, e organize a disposição para permitir fácil serviço e movimentação. Mesas de altura de bar e pequenos pratos leves funcionam bem.

• Convidados: Encha os pratos minimamente para evitar sujeira e use talheres para manter as mãos limpas.

Benefícios dos Grazing Tables

Os “grazing tables” eliminam a necessidade de um garçom, já que os convidados podem se servir, adicionando conveniência e prazer aos eventos. “Como toda a comida já está pronta, isso remove o trabalho de cozinhar e servir durante um evento, tornando-o mais agradável tanto para os convidados quanto para os anfitriões,” diz Ruchi.

Richa destaca três benefícios principais dos “grazing tables”: facilidade de uso, apelo visual e engajamento do público. “Um ‘grazing table’ permite que a equipe de vendas passe mais tempo com os convidados, fomentando relacionamentos mais fortes enquanto incentiva a socialização e o networking.”

Desvantagens

Apesar de suas vantagens, os “grazing tables” enfrentam desafios, especialmente em clima quente e úmido. “Para prevenir estragos, recomendamos manter a mesa exposta por no máximo 4-5 horas,” aconselha Suramya. Configurações internas com temperaturas controladas são ideais para garantir a longevidade dos itens perecíveis.

Por que é tão popular?

A crescente popularidade dos “grazing tables” é evidente em plataformas como Snapchat, Instagram e TikTok. Suramya observa: “Introduzimos opções em caixas abertas e prontas para servir para encontros menores, entregues em toda Delhi NCR através do nosso site e Zomato. Essas caixas são uma versão mais compacta dos ‘grazing tables’.”

Richa atribui a popularidade da tendência a fatores como restrições alimentares, restrições de tempo e a crescente ênfase na estética. “Os arranjos de ‘grazing tables’ abordam eficazmente esses desafios, oferecendo uma experiência de jantar visualmente atraente e interativa,” ela acrescenta.

O interesse crescente em “grazing tables” reflete uma mudança mais ampla em direção a experiências gastronômicas mais envolventes e esteticamente agradáveis, oferecendo um vislumbre do futuro do catering para eventos e tendências culinárias.