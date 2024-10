Esqueça a dieta: estudo descobre que o ADN é a verdadeira causa da gota

A gota é uma forma dolorosa de artrite que afeta principalmente as articulações, levando a dor intensa e inchaço, particularmente nos dedões dos pés, tornozelos, joelhos e dedos. Tradicionalmente atribuída a escolhas de estilo de vida e hábitos alimentares inadequados, um estudo recente liderado pelo professor Tony Merriman da Universidade de Otago mudou essa perspectiva, destacando o papel significativo que a genética desempenha no desenvolvimento da gota.

O Estudo: Uma Perspectiva Genética

A pesquisa inovadora analisou dados genéticos de 2,6 milhões de indivíduos, incluindo 120.295 diagnosticados com gota. Este extenso estudo revelou as bases genéticas da condição, mostrando que fatores hereditários são mais críticos na formação da gota do que se acreditava anteriormente. Os pesquisadores identificaram um total de 377 regiões genéticas associadas à gota, das quais 149 nunca tinham sido vinculadas à condição antes.

Desafiando os Estigmas em Torno da Gota

O professor Tony Merriman, autor sênior do estudo, expressou otimismo quanto ao potencial de este estudo reformular o entendimento da gota. Em um comunicado à imprensa, ele enfatizou: “Este estudo desmascarou o mito de que a gota tem algo a ver com escolhas de estilo de vida ruins ou dieta inadequada—é uma condição influenciada pela genética.”

Essa revelação é particularmente significativa, pois há muito tempo existe um estigma associado à gota. Muitas pessoas se sentem envergonhadas e acreditam que sua condição é resultado de maus hábitos alimentares, levando à vergonha e relutância em buscar tratamento médico adequado. Atitudes como essas podem agravar a condição, tornando este estudo um ponto de virada crucial para abordar tanto os aspectos médicos quanto sociais da gota.

O Papel da Dieta Versus Genética

Embora o estudo destaque os fatores genéticos que contribuem para a gota, ele não descarta completamente o impacto da dieta. Más escolhas alimentares, particularmente o consumo de carne vermelha e outros alimentos ricos em purinas, podem desencadear ataques de gota. No entanto, a pesquisa sugere que a etiologia da gota é mais complexa do que simplesmente relacionada à dieta. A formação da gota é caracterizada por altos níveis de urato, o desenvolvimento de cristais de urato nas articulações e a resposta do sistema imunológico a esses cristais, com a genética desempenhando um papel mais substancial nesse processo complexo.