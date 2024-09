Por que Kim Kardashian visitou os irmãos Menendez na prisão em meio à reação da série da Netflix?

A estrela de reality show Kim Kardashian visitou recentemente a Richard J. Donovan Correctional Facility, onde se encontrou com vários presos, incluindo os notórios irmãos Menendez, Lyle e Erik.

Essa visita, centrada na reforma penitenciária, também contou com a participação da irmã de Kardashian, Khloe, da mãe delas, Kris Jenner, do produtor de cinema Scott Budnick e do ator Cooper Koch, que interpreta Erik Menendez na série da Netflix Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story.

Erik Menendez expressou recentemente sua frustração com a série da Netflix, criticando-a pelo que ele considera representações enganosas dele e de seu irmão. Em uma declaração compartilhada na conta X (anteriormente Twitter) de sua esposa Tammi Menendez, Erik escreveu: “É com o coração pesado que digo que acredito que Ryan Murphy não pode ser tão ingênuo e impreciso sobre os fatos de nossas vidas a ponto de fazer isso sem má intenção.”

Essa controvérsia alimentou ainda mais a discussão sobre a precisão da série e a representação do caso dos irmãos Menendez.

Os irmãos Menendez foram condenados por homicídio em primeiro grau e conspiração pelo assassinato de seus pais, Kitty e Jose Menendez, em 1989. Eles estão atualmente cumprindo penas de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.

Esta visita destaca a complexa relação entre a cultura das celebridades e o true crime, levantando questões éticas sobre a dramatização de tragédias reais para fins de entretenimento.

Na sexta-feira, Erik Menendez condenou publicamente Monsters, afirmando que a segunda parte da série de antologia da Netflix continua a espalhar “retratos de personagens arruinados” dele e de seu irmão Lyle.

O trabalho de Kim Kardashian em prol da reforma penitenciária

Kardashian, que recentemente colaborou com Murphy em um projeto diferente para American Horror Story, é conhecida por suas frequentes visitas às prisões, onde defende programas de reabilitação e a reforma do sistema penitenciário.

Ela compartilhou essas experiências nos programas de TV de sua família e as discutiu no Justice Reform Summit da Variety.

No início deste ano, Kardashian também conversou com a estrela de Monsters, Chloë Sevigny, que interpreta Kitty Menendez em Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, para o Actors on Actors da Variety. Juntas, elas discutiram a família Menendez em antecipação ao lançamento da temporada.