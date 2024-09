Venom está se unindo ao Aranha para lutar contra esse PODEROSO vilão da Marvel em Homem-Aranha 4?

Venom: The Last Dance verá Tom Hardy reprisando seu papel como Venom, um dos personagens mais icônicos e multifacetados da Marvel, no capítulo final da trilogia. Com Eddie e Venom fugindo, perseguidos por inimigos de ambos os mundos, eles são forçados a tomar uma decisão crítica que encerrará sua história.

A Sony Pictures revelou recentemente o trailer final de Venom: The Last Dance, oferecendo um vislumbre da Mente Colmeia Simbiótica e introduzindo Knull, o Deus dos Simbiontes.

Embora Venom e Venom: Let There Be Carnage tenham apenas sugerido brevemente Knull, ele é um antagonista adequado para a conclusão da trilogia. No entanto, segundo o The Cosmic Circus, esta não será a última vez que veremos Knull.

Alex Perez do The Cosmic Circus compartilhou que ouviu pela primeira vez sobre os planos para Knull no início deste ano, insinuando-os nas redes sociais já em abril.

De acordo com Perez, a história de Knull não terminará com este filme, pois há planos para trazê-lo de volta em futuros projetos, sendo o mais provável um envolvendo Tom Holland como Homem-Aranha e Tom Hardy como Venom, depois que Venom: The Last Dance preparar o tão esperado encontro entre os dois.

Venom se juntará ao Homem-Aranha? O relatório sugere que Eddie Brock pode atravessar para o Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) até o final do filme. Fontes indicam que as recentes refilmagens em Nova York para Venom: The Last Dance podem estar relacionadas a este crossover.

Além disso, rumores indicam que Knull será o principal vilão em um futuro filme, com o objetivo de envolver o multiverso em escuridão após descobri-lo.

A colaboração da Sony com a Marvel Studios para apresentar o Homem-Aranha tem sido um sucesso, oferecendo alguns dos maiores sucessos críticos e comerciais do estúdio. No entanto, essa parceria também manteve Peter Parker fora dos filmes de Venom e Morbius da Sony, limitando as oportunidades de crossover.

Com a Saga do Multiverso agora em jogo, o caminho está aberto para que o Homem-Aranha e Venom embarquem em uma missão paralela entre os eventos de Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, embora essa mudança tenha aparentemente deixado de lado a história de nível de rua previamente planejada envolvendo o Demolidor.

A Marvel Studios já preparou o terreno para este crossover. Em Spider-Man: No Way Home, uma cena pós-créditos deixou um fragmento do simbionte na Terra-616, dando a Eddie uma possível conexão com esse universo. Os fãs esperam que o diretor Destin Daniel Cretton consiga integrar isso com sucesso em futuros projetos do MCU.

O elenco inclui Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Peggy Lu, Alanna Ubach, Stephen Graham e Rhys Ifans. Dirigido por Kelly Marcel, que também coescreveu o roteiro com Hardy, o filme é produzido por Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Kelly Marcel, Tom Hardy e Hutch Parker.

Venom: The Last Dance estreia nos cinemas em 25 de outubro.