Jisoo da Blackpink junta-se à Tommy Hilfiger como embaixadora da marca

A superestrela do K-pop, Jisoo, membro do Blackpink, foi oficialmente anunciada como a nova embaixadora da icônica marca de moda americana Tommy Hilfiger. Seguindo os passos de outros artistas de K-pop, como Stray Kids, que também representam a marca, a parceria de Jisoo com Tommy Hilfiger foi sugerida durante sua presença na primeira fila do desfile Primavera/Verão 2025 da marca na Semana de Moda de Nova York. Esta aguardada colaboração foi confirmada recentemente pela Tommy Hilfiger em um anúncio no Instagram.

“Ser parceira da Tommy Hilfiger é a realização de um sonho”, compartilhou Jisoo, ressaltando sua animação com a colaboração. “Estou muito emocionada que, ao seguir meu próprio caminho, tenha chegado a Nova York ao lado de uma figura icônica da cidade, o senhor Tommy Hilfiger. A nova coleção de Tommy mistura feminilidade com uma sensibilidade moderna que ressoa profundamente comigo”.

Jisoo brilha na nova campanha de outono da Tommy Hilfiger

O anúncio de Jisoo como embaixadora coincidiu com o lançamento da campanha de outono da Tommy Hilfiger, onde a estrela do K-pop faz sua estreia para a marca. Fotografada em uma série de imagens por Nova York, Jisoo exala charme enquanto passeia em um ônibus de dois andares, personificando o estilo característico da Tommy Hilfiger. Seu look destaca o logo de blocos de cor característico de Hilfiger, enquanto suas unhas decoradas com o icônico “I ❤️ NY” acrescentam um toque personalizado ao seu visual. Para uma visão completa da campanha de Jisoo, os fãs podem conferir o Instagram oficial da Tommy Hilfiger, onde há mais fotos e vídeos.

Um ícone global na moda e além

Jisoo já é bem conhecida no mundo da moda, tendo representado várias marcas de alto perfil no passado. Além da Tommy Hilfiger, ela atuou como embaixadora de marcas de luxo como Dior e Cartier, além de marcas de estilo de vida como Alo Yoga e Self-Portrait. Sua versatilidade como embaixadora de marca se estende além da moda; ela também colaborou com Dyson, demonstrando seu apelo amplo e versatilidade estilosa em diferentes setores.

Foco em projetos solo e próximos papéis como atriz

Recentemente, Jisoo tem se concentrado em sua carreira solo, seguindo os passos de suas colegas de Blackpink ao lançar seu próprio selo, BLISSOO. No ano passado, ela causou impacto com seu single de estreia “Flower”, que viralizou nas redes sociais com um desafio de dança popular. Conhecida não apenas por seu talento musical, mas também por sua atuação, Jisoo estrelou a série da Disney+ “Snowdrop” em 2021, onde foi aclamada por sua atuação emocional e comovente. Em breve, ela aparecerá em dois projetos altamente aguardados: uma adaptação do popular webtoon “Omniscient Reader” e o K-drama “Newtopia”, ambos previstos para 2025.

Uma influência crescente na moda e no entretenimento globais

A colaboração de Jisoo com Tommy Hilfiger marca outro marco importante em sua jornada como ícone internacional, combinando seu estilo único com uma das marcas de moda mais reconhecidas dos Estados Unidos. Fãs ao redor do mundo aguardam ansiosamente suas contínuas contribuições no mundo da música, moda e atuação. Esta parceria com a Tommy Hilfiger promete destacar a sinergia entre a influência cultural do K-pop e a moda americana, enquanto Jisoo continua a abrir novos caminhos em sua carreira dinâmica.